Michl: Ve třetím čtvrtletí čekám skvělá čísla HDP, ještě že teď nemáme euro

Podle Aleše Michla Česká národní banka podobný hospodářský vývoj předpokládala. „Čekal jsem to. Teď se nacházíme na konci pomyslné fáze číslo jedna, kterou nazývám investicí do zdraví. Prioritou byla záchrana životů a připravené zdravotnictví. Musely se zajistit pomůcky pro první linii, dostatek lůžek, volné jednotky intenzivní péče.“

„Tuhle fázi jsme zvládli. Máme 27 obětí na jeden milion obyvatel. Srovnejme to se Švédskem, které mělo k pandemii jiný přístup. To má 349 obětí na milion obyvatel, Itálie 514. Výsledek naší země je dobrý.“



Vývoj ekonomiky podle spotřeby elektřiny

„S kolegou Tomášem Adamem jsme se zamýšleli nad tím, jak předpovídat vývoj ekonomiky, když nemáme k dispozici nejčerstvější data,“ vysvětluje svůj postup člen Bankovní rady ČNB. „Zjistili jsme, že nejlepší je sledovat vývoj spotřeby elektřiny. Údaje jsou dostupné každý den, nikoliv s odstupem. A březnové údaje o vývoji HDP potvrdily to, co jsme předpovídali.“



V dubnu bude podle Michla pokles ekonomiky ještě mnohem výraznější. „Spotřeba elektřiny tam padala asi o 13 procent. Ale teď sledujeme malou stabilizaci. Podle mě se nacházíme ve druhé fázi boje proti koronaviru, kterou nazývám stabilizační. Musíme postupně všechno otevřít, najedou podniky, restaurace, začne se oživovat poptávka a čísla už nebudou tak hrozná a začnou se dokonce zlepšovat.“



„Kdybychom chtěli konkrétnější číslo za duben, tak podle spotřeby elektřiny odhadujeme, že HDP půjde do mínusu kolem deseti procent,“ předpovídá Michl. „I nadále budou přicházet drsná čísla. Logicky. Statistický úřad je zveřejňuje se zpožděním.“



Ve třetím čtvrtletí přijdou skvělá čísla

„Čísla se začnou zlepšovat ve třetím čtvrtletí a přijde růstová fáze. Během ní uvidíme skvělá čísla o ekonomice. Hospodářství vyskočí nahoru, jak se obnoví provozy. Pak bude klíčové to, jak se s nemocí naučíme žít. To rozhodne, do jaké míry ovlivní byznys.“ Podmínkou je podle člena Bankovní rady ČNB to, že se ČR vyhne další vlně pandemie.



„V Číně, kde začala epidemie o jedno čtvrtletí dříve, to vidíme v praxi: na začátku velký propad, který je následovaný postupným oživováním,“ říká Michl s upozorněním, že i v Česku bude ekonomika od července oživovat, ale do konce roku určitě nedosáhne úrovně, jakou měla před začátkem pandemie.



Aleš Michl doufá, že stát teď zabrání možné finanční krizi a zachrání podniky před krachem. „Firmy nesmějí přestat splácet úvěry a totéž se týká i lidí. Následoval by totiž pád bank a přišla by deprese. Stát musí pomoci.“



Zlevnili jsme peníze

„Česká národní banka situaci pomohla tím, že výrazně zlevnila peníze,“ říká Michl. „Ručíme za nabídku peněz, čili bude dostatek financí pro banky a pro celý finanční sektor, který tak zůstane stabilní.“



Bankovní rada České národní banky naposledy snížila základní úrokovou sazbu 7. května, a to o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. „Když jsme spolu dělali před dvěma měsíci rozhovor v Rozstřelu a já navrhoval snížení úrokové sazby, byl můj názor extrémní. Nikdo po snížení nevolal.“



„A teď naopak říkám to, že sazby se snížily opravdu hodně, výrazně. Ale rozhodně bychom neměli jít do záporných čísel,“ varuje Michl. „A to proto, že cena peněz je důležitá. Ti, kdo spoří a mají polštář, našetřili si, to v tuto chvíli nesmějí odnést. Přijde mi nelogické, aby lidé s úsporami museli bankám ještě doplácet, a na druhou stranu by dlužník neměl dostávat peníze za to, že si půjčí.“



Záporné sazby? Ještě že nemáme euro

„Záporné sazby jsou nelogické a nikde se neosvědčily. Podívejme se na eurozónu, Švédsko nebo na Japonsko. Výsledky jsou nepřesvědčivé a ani akademické výzkumy se k nim nestaví jednotně. Takže názor za mě: Já je vylučuji.“



„Proto je dobře, že nemáme euro,“ navazuje Michl. „Jinak bychom záporné úrokové sazby měli a ten, kdo spoří, by nic nevydělával. Trh by byl pokřivený. Eurozóna je pokřivená tím, že sever má peníze a dotuje jih. Takže sever potřebuje úplně jinou politiku než jih.“



„Ještě že máme korunu a díky za to, že máme vlastní měnovou politiku. V České národní bance uděláme všechno pro to, abychom dál měli stabilní finanční systém bez nějakých velkých experimentů.“



Banky jsou v dobré kondici

V rozhovoru po Skypu hodnotil Aleš Michl také kondici českých bank. „Nejlepší je srovnání současné situace s předchozí krizí. Rok 2007 byl předkrizovým rokem. Dnes mají banky oproti tomuto období dvakrát více kapitálu, dvojnásobný polštář než tehdy. Jsou tedy připravené a vzpomeňme, české banky už tehdy prošly krizí výborně.“



„Zároveň mají tuzemské banky velmi málo neplatičů. Míra nesplácení se pohybuje kolem 1,7 procenta u lidí a 4,2 procenta u podniků. Ta čísla teď sice budou narůstat, ale je to zvládnutelné. Za loňský rok zaznamenaly banky fantastické zisky, přes 90 miliard korun. Takže podle mě mají peníze na to, aby krizi zvládly.“



Bankovní systém má podle Aleše Michla v tuto chvíli přebytek likvidity. „Má přebytek peněz a ty je třeba využít. Ale může se stát, že třeba za půl roku, za rok nějaká banka likviditu mít nebude. Proto jsme připravili zcela nový nástroj: půjčíme jí, ona se zaručí buď státními dluhopisy nebo portfoliem hypoték a následně dostane peníze.“



„Prostě se nestane, aby nebyla nabídka peněz,“ vysvětluje Michl. „Protože to je hlavní poučení z meziválečné krize: nesmí být omezena nabídka peněz pro finanční systém. A za to my ručíme.“



Roztočte peníze

„V tuhle chvíli by bylo dobré, aby podnikatelé využili nabídku peněz. Třeba tím, že si vezmou půjčku a roztočí peníze, aby se mohla ekonomika nastartovat. Teď je klíčová role státu, a on to zatím dělá dobře. Prostě musí přijít a dát lidem kompenzace, což se děje třeba ve formě příspěvku pro OSVČ nebo ošetřovného.“

„Teď musí přijít série překlenovacích úvěrů a hlavně musí stát stavět, musejí stavět obce. Investice z veřejných peněz se nesmí zastavit,“ doporučuje člen Bankovní rady ČNB.



„V historii nekrachovaly státy s extrémně velkým dluhem, ale naopak státy s malým dluhem. Je ale důležité, že současné krizi nepředcházel krach nějaké velké banky, podniku nebo pád hypotečního trhu. Téhle krizi předcházelo to, co známe. My jsme prostě záměrně zastavili ekonomiku kvůli pandemii. Situaci řídíme, sice virus neznáme detailně, ale víme, jak se chová.“



„Dobře chápeme, co se děje, a proto je správné, že se stát zadlužuje,“ míní Michl. „Banky navíc mají přebytek peněz na to, aby uspokojily poptávku po dluhopisech. A v současnosti je poptávka po dluhopisech vyšší než nabídka. Stát tedy nemá problémy prodávat dluhopisy, prodává je za skvělou úrokovou sazbu – do 15 let pod jedno procento. Proto se neobávám, že by se stát předlužil.“



V rozhovoru po Skypu hovořil Aleš Michl i o předpokládaném vývoji inflace, která by měla spíše klesat. Zmínil se i o očekávaném kurzu koruny vůči euru. „Rozhodně bych se bránil jakýmkoliv experimentům, které by hýbaly s kurzem. Nechal bych to na trhu. Slabší kurz teď navíc nahrává exportu českých výrobků do zahraničí. Slabá koruna je během krize dobrá. Silnou se stane až ve chvíli, kdy zas budeme mít silnou ekonomiku,“ uzavírá Aleš Michl.