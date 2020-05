Hospodářská komora kritizuje Prahu: Už tu nechceme trdla a matrjošky

„Pomoc ze strany magistrátu i městských částí je příliš jednostranně zaměřena na nájemce obecních nebytových prostor a vytváří tak nerovné podmínky,“ kritizuje hlavní město místopředseda Hospodářské komory (HK) v Praze 1 Filip Dvořák.

Provozovny Prahy 1 jsou opravdu velmi závislé na cestovním ruchu. Nenajdete tu moc podnikatelů, kteří by turisty nepotřebovali. I nejběžnější restaurace v centru hlavního města počítá při svém provozu se 40 procenty turistů.

Praha vytváří nerovné podnikatelské podmínky

„Vládní opatření zasáhlo v Praze 1 asi třináct tisíc provozoven. A právě jim je teď třeba efektivně pomoci. Intervence ze strany magistrátu nebo městských částí bude muset nastat. Teď se opravdu bojuje o tvář města a je třeba jim efektivně pomoci. Řekl bych, že je to dokonce nejen odpovědnost, ale i povinnost města, aby se k celé situaci postavilo čelem.“



Výsledkem nerovných podmínek vytvářených magistrátem jsou podle Dvořáka až absurdní příběhy, kdy například jednomu kadeřnictví je odpuštěno nájemné a získalo další úlevy, zatímco druhé ještě nedostalo ani korunu pomoci.



„Snad ještě horší je potom stav, kdy se veřejné pomoci dostává i obchodům s matrjoškami či stánkům s trdelníky, zatímco stovkám hospodských či majitelům normálních obchodů, které slouží i místním, zbývají jen oči pro pláč,“ říká Dvořák.



Podle něj je nutné si uvědomit, že se teď vede zápas o budoucí tvář města. To si prý musí určit, jak chce vypadat, kam směřuje a jakou nabídku chce poskytovat svým rezidentům a o jaký typ návštěvníků bude usilovat.



Současná krize je podle Dvořáka šancí zbavit se alespoň části nežádoucích podnikatelských aktivit a nabídnout tvář ulic Prahy očištěnou od vizuálního smogu a programově minimalizovat zábory veřejného prostranství pouze na odůvodnitelné případy.

„Pokud ale krizi nepřečkají poctiví podnikatelé, je bohužel pravděpodobné, že je nahradí subjekty nabízející pochybné zboží a služby. To si musí vedení města i městských částí urychleně uvědomit.“

Ne každého se podaří zachránit. Ale veřejné peníze by rozhodně neměly pomáhat prodejcům trdelníků a matrjošek,“ doplňuje místopředseda Hospodářské komory Prahy 1.

Starožitnictví nebo trdla?

„Tento týden jsem šel pěšky z Florence na magistrát přes Náměstí Republiky. A tam se uprostřed náměstí prodával trdelník. Pražští zastupitelé před dvěma týdny rozhodli o tom, že ten provozovatel nebude do konce roku platit nájemné ani místní poplatek. A o kousek dál, v Obecním domě, jsem narazil na starožitnictví, kterému zatím nikdo ze strany města nepomohl.

Město sice dobře vyjednává s Asociací hotelů a restaurací, jedná i s Asociací obchodu a cestovního ruchu. Jedná o tom, aby se do Prahy mohli turisté vrátit. Ale pro nás je důležité, do jaké Prahy se ti turisté vrátí. A já se ptám: Chceme, aby taková starožitnictví zanikla? Nebo chceme, aby město zajistilo síť trdel? Já si myslím, že ne.“

Podle HK Praha 1 je pomoc podnikatelům ze strany hlavního města i městských částí příliš jednostranně zaměřena na nájemce obecních nebytových prostor, čímž v důsledku vytváří nerovné podmínky. Většina podnikatelů se dosud nedočkala žádné pomoci a řada provozoven již musela zavřít. Město by se mělo urychleně rozhodnout, kterým podnikatelům chce pomoci a jak se bude v budoucnu prezentovat.



Pomoc města musí být podle Dvořáka velmi sofistikovaná, maximálně spravedlivá a určená těm opravdu potřebným. Největší část pomoci musí zajistit stát, podílet by se však mělo i hlavní město Praha, protože jsou to právě výnosy z podnikání, které tvoří většinu příjmů v jeho rozpočtu.



„Podle nás by při vytváření kritérií by mělo být zohledněno to, jakým způsobem se konkrétní podnikatelé na začátku pandemie zachovali k zaměstnancům. Bylo by dobré vědět, zda své zaměstnance nepropustili a náklady přenesli jen na bedra státu.“



„Navíc díky EET, kontrolnímu hlášením, přehledům o odvodech i dalším nástrojům má stát přehled o tržbách i nákladech podnikatelů z doby před začátkem pandemie. Po znovuspuštění EET, bude možno využít srovnání a jednoduše zjistit, jakou finanční částku podnikatelé tratí. Rozdíl by měl být alespoň částečně kompenzován.“



Kurzarbeit až do konce roku

Zároveň by podle Dvořáka měly být co nejdéle zachovány pobídky na podporu zaměstnanosti, tedy například kurzarbeit, a to alespoň do konce roku 2020. „Navrhujeme i dočasné odpuštění či snížení poplatků za parkování a dalších poplatků, které budou po dobu nižších příjmů podnikatele nadměrně zatěžovat.“

„Další možností podpory je třeba i to, že se může jednat o povolení provozování restauračních předzahrádek nebo pronájem obecních nebytových prostor na dobu 5 let bez rizika výpovědi, pokud nedojde k porušení podmínek smlouvy.“



Filip Dvořák v rozhovoru po Skypu mluvil i o tom, že by byl pro vytvoření internetového vyhledávače, který by spojil nabídku zboží s kamennými provozovnami. Komoře by se líbila i konkrétní podpora prodeje vstupenek, tedy vytvoření pražského portálu s odkazy na prodej lístků do divadel, klubů, muzeí a na sportovní akce.