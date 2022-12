Kompenzace za strop energií nepřesáhnou 200 miliard, počítá ministerstvo

Náklady na státní kompenzace zaváděné kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu by příští rok neměly přesáhnout 200 miliard korun. V návrhu vládního nařízení o kompenzacích to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Skutečné náklady by ale podle něj měly být nižší.