Zemní plyn za současnou situaci nemůže, říká šéf Pražské plynárenské

Burza se podle posledních zpráv uklidnila, takže plyn bude zase zlevňovat?

To je krátkodobý dojem. Na burze se obchoduje jen malá část plynu. Je to komodita, která využívá především dlouhodobých kontraktů. Nakupování plynu na spotovém trhu je spíše vykrývání nepřesného odhadu spotřeby. Dlouhodobé ceny u plynu příliš neklesají – na příští rok nejsou nyní pod 120 eury. Počkal bych do konce topné sezony, budeme moudřejší.

Za každou fotovoltaiku nebo větrník musíte mít někde záložní zdroj pro případ, že nesvítí nebo nefouká vítr. Jenže ceny energií byly tak nízké, že nebylo ekonomicky možné budovat žádnou plynovou ani jinou elektrárnu.