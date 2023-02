Po Raiffeisenbank a Monetě platby do Ruska stopne také Komerční banka

„S ohledem na události související s válkou na Ukrajině způsobené ruskou agresí se zapojením Běloruska se Komerční banka rozhodla s účinností od 1. 3. 2023 neprovádět platby do Ruska a Běloruska v jakékoliv měně, a to nad rámec zákonných sankcí,“ uvedla Komerční banka ve svém oficiálním prohlášení s tím, že platby do těchto zemí jsou vnímány jako mimořádné bezpečnostní riziko.

Naopak přijímat platby z obou sankcionovaných zemí bude možné i nadále. Banka ale upozornila, že přesto nelze vyloučit jejich nepřijetí či prodloužení jejich zpracování s cílem platbu detailně prověřit.

Platby do Ruska a Běloruska už v prosinci loňského roku stopla Moneta, na kterou v lednu navázala Raiffeisenbank. Obě banky ve svých oficiálních prohlášeních rozhodnutí opírají o nemožnost kontrolovat účel plateb. Neví tedy, zda v konečném důsledku nedorazí sankcionovaným osobám nebo nejsou vynaloženy k sankcionovaným účelům.

Není to poprvé, kdy banky zakázaly platby do některých lokalit. Raiffeisenbank už uvalila platební embargo například na Írán, Afghánistán, Súdán nebo Sýrii. Po vypuknutí válečného konfliktu a následné anexe části východoukrajinského území platí zákaz příchozích a odchozích plateb také pro anektované území Krymu, Doněcka, Luhanska, Záporoží a Chersonu. Podobně vypadá i sankční seznam Monety.