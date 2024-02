Vyšší DPH je stejná rána jako energie. Musela jsem zdražit, popisuje kadeřnice

Jak se od roku 2021 změnil váš ceník za kadeřnické služby?

Dámský střih krátkých vlasů stál zhruba na začátku roku 2021 280 korun. Po nějaké době jsem zdražila na 350 korun. Letos jsem od Nového roku musela zdražit o dalších sto korun. Barvení krátkých vlasů stálo v roce 2021 780 korun, aktuálně vyjde na 990 Kč.

Které faktory nejvíce ovlivnily to, že jste zdražovala?

Především růst cen energií. Ty ze dne na den vystřelily hrozně moc. Zdražilo se i vodné a také nájem, protože mám ve smlouvě inflační doložku. Částku, o kterou musím zdražit, mi na základě všech položek vypočítala má účetní.

Jak rostly ceny materiálu?

Materiál zdražil významně. Například lak na vlasy stál v roce 2021 ještě 250 korun, teď už vyjde na 450 korun. Dodavatelé totiž do ceny mimo jiné promítli výrazné zdražení dopravy – tyto produkty se do Čech musí dopravit ze zahraničí.

Myslím si, že cena by i tak mohla být nižší, ale kompenzují to alespoň tím, že nabízejí různé výhodné nabídky. Každý měsíc tak dočasně zlevní některý produkt nebo k objednávce přidají něco zdarma. Například u barev je to tak, že k většímu množství tub barev přidají zdarma třeba peroxid.

Musím tak sice nakoupit barev více, než bych normálně v jedné objednávce pořídila, ale dostanu díky tomu nějaký bonus. Nebo když koupím litr šamponu a litr masky, tak mi k tomu dají malé balení šamponu navíc, které můžu v salonu zákazníkům nabídnout za cenu, kterou má dodavatel.

Proč jste střih vlasů o největší částku zdražila zrovna na začátku letošního roku?

Vláda říkala, jak bude podnikatele podporovat, ale místo toho nás v rámci změn v DPH, které platí od letoška, šoupla do vyšší sazby (sazby vzrostly z 10 na 21 procent, pozn. red.). To se odrazilo v tom posledním zdražení. Vyšší DPH se totiž promítla úplně do všeho. Je to znát na cenách materiálu, na vodném i stočném. Vyšší DPH je pro nás stejně velká finanční rána, jako bylo skokové zdražení energií.

Jak na zdražování reagovali vaši zákazníci?

Když se začalo mluvit o drahých energiích a celkově o inflaci, tak jsem je začala v předstihu informovat, že budu muset zvedat ceny. Chtěli hned vědět o kolik, ale to jsem jim nedokázala v předstihu říct, nechtěla jsem dávat ceny od boku. Řekla jsem jim, že je o tom budu informovat, jakmile to spočítá moje účetní.

Vyšší ceny pak zákazníci přijali, protože jsou to všechno vesměs dlouholeté zákaznice. Některé z nich si ale prodloužily rozestupy mezi jednotlivými návštěvami. Dříve chodily pravidelně každý měsíc, ale teď přijdou třeba jednou za měsíc a půl až dva.

Letos se hodně mluvilo o tom, že podnikatelé ve službách neberou platební karty kvůli poplatkům. Jak to máte vy?

Poplatky za platbu kartou jsou podle mě příliš vysoké, pro drobné podnikatele je proto tento způsob platby nevýhodný. Když vám někdo zaplatí tisíc korun v hotovosti, tak vám zůstane celá. U platby kartou z ní ale okamžitě máte třeba o tři procenta méně.

Nepřijímání platebních karet proto chápu, u mě v salonu se také dá platit pouze hotovostí. Terminál jsem se snažila vyjednat, ale na ničem pro mě výhodném jsme se nedohodli. Musela bych být velký řetězec, aby se mi to vyplatilo.