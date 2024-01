To není inflace. Tohle je odolná paní Inflace, říká Klaus. A radí, jak se jí zbavit

Ústavní soud posvětil vládě zpomalení valorizace penzí i celý legislativní proces, který to doprovázel. Co to podle vás znamená?

Nevím, jestli mám silný názor na to, co znamená toto rozhodnutí. Myslím, že průlomové není. Pro mě je to vše otázka beznadějného jednání vlády a opomenutí všimnout si existujícího valorizačního schématu v momentu, když inflace je dvouciferná. Pokud vláda zvolená de facto v říjnu 2021 dopustí, aby se tento spor vyhrotil v lednu 2024, je to její fatální selhání. To je pro mě jediný zajímavý moment.

Že vláda reaguje na poslední chvíli, to jsme viděli také…

Ne na poslední chvíli, ale až po!