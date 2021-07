Češi se vrhli na jachtaření. Roste i zájem o kapitánské zkoušky

„Z našich poptávek plyne, že Češi mají mnohem větší chuť strávit na jachtě dovolenou, než tomu bylo v minulých letech. Je to pochopitelné, dovolená na jachtě je vnímaná jako bezpečná a levná dovolená v soukromí,“ vysvětluje spoluzakladatel Boataround.com Pavel Pribiš.

Navíc pandemie tomuto trendu pomohla v tom, že pronajímatelé jachet nabízejí výhodné podmínky, takže i nové jachty jsou mnohem dostupnější, než v minulosti. Podle Pribiše jsou nyní rekordní nejen poptávky, ale taktéž se zvyšuje cenové rozpětí pronájmu jachty, za které jsou Češi ochotni zaplatit.

„V minulých letech Češi volili především jachty s výhodným poměrem ceny a výkonu. V letošním roce je vidět, že si dovolenou chtějí opravdu užít, takže si dopřávají novější a pohodlnější jachty. Průměrně jsou ochotni zaplatit o pět set euro týdně více, než tomu bylo v minulém roce,“ říká.

Hlad po bezpečné dovolené

Ačkoliv to na první pohled není příliš patrné, Češi a Slováci jsou národem mořeplavců, i když nemají moře. Čeští jachtaři jsou v poptávkách po jachtě nyní druzí. Předčili je pouze zájemci ze Slovenska, třetí jsou Němci.

Podle průzkumu nejčastěji Češi jezdí v osmičlenné skupině a zaplatí za pronájem jachty 2 990 euro, takže cena vychází pod 10 tisíc korun na osobu a týden. Přibývají i Češi, kteří jezdí v menších skupinách, třeba v šesti či pěti.

Dalším trendem je skutečnost, že tento rok začali jezdit i lidé, kteří pro pracovní zaneprázdněnost v minulých letech na jachtu přestali jezdit. „Vrací se nám lidé, kteří třeba pět let nebyli na jachtě. Vnímáme to tak, že si dovolenou tento rok chtějí dopřát a odpočinout si po náročném období,“ vysvětluje Pribiš. Podle něj se na jachty vrací i lidé z nejohroženějších skupin.

„Na jachtu se vrací i lidé, kteří měli v minulém roce ještě obavu o své zdraví. Zaznamenali jsme klienta, kterému je osmdesát let, každý rok jel na jachtu, minulý rok vynechal, ale tento rok už zase jede.“

Mezi jachtaři je nejoblíbenější Chorvatsko

Jak ukazuje průzkum mezi nejpopulárnější destinace patří tradičně Chorvatsko, druhé je Řecko a třetí Severní Itálie. Nejčastěji se jachtaří v destinacích kolem Splitu nebo Zadaru, protože jsou z Česka nejdostupnější.

„V Chorvatsku je nyní volných už jen přibližně 35 procent jachet, které společnost nabízí k pronájmu. Proto doporučuji podívat se i na lokality, které nejsou sice tak rychle dostupné, o to menší ale nabídnou turistický ruch. Jde například o lokality kolem Dubrovníku či kolem Athén v Řecku,“ upozorňuje Pribiš.



Taktéž přibývá klientů, kteří si chtějí pronajmout loď i s posádkou. Tuto možnost nejčastěji volí ti, kteří jedou na podobnou dovolenou poprvé. Navíc je velká šance, že posádka bude očkovaná proti koronaviru, protože Chorvatsko už na jaře spustilo zvláštní projekt na očkování lidí, kteří pracují v cestovním ruchu.

„Jsme schopni samozřejmě zjistit, zda je posádka očkovaná, pokud se nás na to zájemci zeptají,“ ujišťuje Pavel Pribiš.



Chorvaté také nabízejí spoustu nových služeb. „Dávají si pozor na to, aby jejich ceny neodlákaly turisty do sousedních zemí, například do Slovinska. Proto zachovávají ceny, ale snaží se nabídnout dodatečné služby jako je například testování na covid či mytí aut jachtařů přímo v marínách,“ říká spoluzakladatel Boataround.com.

Každý chce řídit jachtu

V posledních letech si dovolenou na jachtě oblíbili nejen movití lidé, ale také rodiny s dětmi i studenti. Rapidně se tak snižuje věková hranice jachtařů.

„Dříve šlo o jachtaře od 45 let výše, dnes jsou to i jachtaři kolem dvaceti pětadvaceti let,“ říká instruktor a kapitán námořní akademie Seatime.cz. Pavel Kocych.

Teoretická příprava na kapitánské zkoušky trvá zpravidla dva a půl dne a týden pak praxe. Cenově se teoretická příprava pohybuje zhruba od pěti do deseti tisíc a týdenní praxe pak od patnácti tisíc korun bez dalších nákladů jako je jídlo a podobně.