Firmy šetří energiemi. Nejčastěji méně svítí, zateplují budovy, říká průzkum

V porovnání s loňskem se více než polovině firem podařilo energetickou spotřebu snížit do deseti procent. Pětina podniků dosáhla úspor mezi 11 až 20 procenty a tři procenta firem stáhla spotřebu energií o více než třicet procent. Většina podniků šetřila v první řadě na osvětlení.

„Ve všech firmách jsme investovali do výměny osvětlení ve výrobních halách, které nám ušetří zhruba 80 procent spotřeby elektřiny,“ potvrdil výsledky průzkumu Michal Bakajsa, partner skupiny SkyLimit, do které patří pět průmyslových firem.

Více než polovině respondentů pomohlo také zateplení budov. K energetickým úsporám vedly rovněž nové technologie, které zvyšují efektivitu výroby. Díky nim snížila energetickou náročnost svých provozů téměř čtvrtina velkých firem.

Další úspory se hledají těžko

„Výsledky jasně ukazují, že české firmy v obtížné situaci reagují správně a ve zvýšené míře investují do energeticky udržitelných projektů. V tomto trendu je třeba pokračovat, abychom naši ekonomiku postupně měnili na odolnější, soběstačnější a inovativnější,“ komentuje výsledky Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Další cesty, jak v následujícím půlroce ušetřit, nicméně dvě třetiny firem nevidí. Hůře jsou na tom malé společnosti, z nichž více ušetřit nezvládnou téměř tři čtvrtiny. Naopak více než polovina velkých firem má prostor pro úspory i v nadcházejících měsících.

„Bohužel je těžké – občas i nereálné – najít řešení, které vám smysluplně sníží náklady v krátké době. Jsou na trhu inovace, které sníží energetickou náročnost některých částí provozu i o desítky procent. Ale zpravidla to jsou investiční projekty, které je potřeba vymyslet, naprojektovat a udělat, což není záležitost na kvartál, ale na delší dobu,“ uvádí Petr Smutný, partner PwC a expert na restrukturalizace.

Možnost ušetřit se ale odvíjí především od toho, v jakém odboru firma podniká. „Složitější je to u firem, které pro svou výrobu nutně potřebují plyn. Technologie, zejména ve výrobách, kde je potřeba vyvinout vysoké teploty, jsou na plynu závislé a většinou minimálně v krátké době nejdou nahradit vůbec nebo jen těžko,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jeho slova potvrzuje Peter Olžbut, obchodní ředitel Sléváren Kuřim. „Naše primární technologie a největší elektrický spotřebič jsou elektrické pece na tavení železa. Bohužel neexistuje technologie, která by nějak výrazně snižovala spotřebu elektrických pecí. Proto s napětím čekáme, jak se budou ceny elektřiny vyvíjet po celý příští rok,“ řekl MF DNES.

Pokud jde o snižování spotřeby, je namístě podle mluvčí společnosti Mattoni 1873 Andrey Brožové přemýšlet nejen na úrovni jednotlivých provozů, ale je třeba plošnějších opatření.

„V případě zavedení plošného zálohového systému na PET láhve s lokální recyklací by se v Česku ročně ušetřilo 944 milionů kilowatthodin energie. To je množství energie, na které by podle výpočtu iniciativy Zálohujme.cz mohlo pražské metro jezdit dva roky,“ tvrdí Brožová.

Někdo to možná nepřežije

Úsporná opatření nejsou zadarmo, například stavební firma RD Rýmařov letos do úspor investuje zhruba 50 milionů korun. „Je to pro nás velice náročné, ale musíme to udělat. Je to náš příspěvek ke zvládnutí situace způsobené válkou na Ukrajině a odklonem Evropy od fosilních paliv,“ vysvětluje generální ředitel firmy Jiří Buchal.

„Financování se kvůli mimořádným investicím do energetiky dostalo na mez únosnosti. Ale když vidíme statečné občany Ukrajiny, jsme odhodláni také vše zvládnout,“ uvedl generální ředitel firmy TON Milan Dostalík.

Podle Petra Kymličky, partnera poradenské skupiny Moore CZ, investice do úspor nebrzdí jen finance, ale i nedostatek času spolu s nejistotou ohledně dalšího vývoje. „V těchto týdnech probíhají jednání s dodavateli energií, ze kterých vyplynou konkrétnější podmínky pro příští rok. Po jejich vyhodnocení pak výrobní společnosti přistoupí k upřesnění a zavádění zásadnějších úspor včetně omezování výroby, k dočasnému uzavírání některých provozů či redukci počtu pracovníků,“ tvrdí Kymlička. Řada společností proto možná nepřežije.