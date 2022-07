Bez plynu se neobejdeme, říkají dvě pětiny tuzemských firem

Při svém podnikání používá plyn celkem 40 procent malých i středních firem a podnikatelů. Jeho využívanost přitom roste s velikostí firmy. U podniků s obratem nad 40 milionů korun už používá plyn 55 procent respondentů. Celkem bylo dotazováno 400 firem a podnikatelů.

„Z průzkumu vychází, že 34 procent firem spoléhajících se na plyn by muselo v případě výpadku stávající distribuce urychleně hledat náhradní zdroj dodávek plynu nebo zastavit provoz. Pouze čtyři procenta firem, které se bez plynu neobejdou, mají odpovídající zásoby. Nicméně aktuální situace kolem plynu v realitě zasahuje každého z nás,“ uvádí Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Další skupiny firem a živnostníků by výpadek plynu podle svých slov zvládly. Čtvrtina by si se zastavením dodávek plynu poradila menšími úpravami technologií a procesů a 37 procent by čekaly velké investice.

Velmi vysokou spotřebu plynu mají sklárny, chemičky, pekárny a vápenky. Právě ty tak hrozbu ohledně uzavření kohoutků s plynem nazírají s největšími obavami. Rychlý přechod na jiné zdroje energie pro ně přitom není reálný, jak vyplynulo z šetření mezi dotčenými podniky, které provedl iDNES.cz.

To potvrdil například Petr Novosad, jednatel Sklárny Novosad, která se pyšní titulem nejstarší fungující sklárny na světě. „Kdybychom chtěli přejít na elektřinu, museli bychom úplně změnit konstrukce pecí. Stálo by to několik milionů, ne-li desítek milionů korun,“ míní jednatel sklárny.

Řada firem doufá, že jim s drahými energiemi pomůže vláda. Ta se kvůli rostoucím energiím a jejich negativnímu dopadu na české firmy rozhodla pro balíček podpůrné pomoci. Některé podniky se dočkají kompenzací nepřímých nákladů a vláda odsouhlasila také snížení platby za podporované zdroje energie na nulu.

Válkou se cítí ohrožená polovina firem

Nejistota spojená s plynem patří mezi dopady vyplývající z válečného konfliktu na Ukrajině, kterým se cítí být ohrožena přibližně polovina firem a podnikatelů v Česku. Respondenti řadí mezi hlavní negativní vlivy růst cen energií (47 procent), celkovou nejistotu na trhu (46 procent), růst cen paliv (45 procent) nebo výpadky na straně dodavatelů (35 procent).

Firmy a podnikatelé v průzkumu bilancovali i koronavirovou pandemii, která během předešlých dvou let negativně zasáhla do činnosti dvou ze tří českých firem.

„Nejvíce poškodil covid firmy a podnikatele z oblasti ubytování, stravování a cestovního ruchu, kde určitý negativní dopad pocítilo plných 84 procent dotazovaných,“ poukazuje Pavel Prokop.

Zhruba čtvrtiny firem se koronavirus ani jeho dopady nijak nedotkly. Desetina dotazovaných pak uvedla, že jim covid v jejich podnikání naopak pomohl.