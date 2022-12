Nálada firem a podnikatelů je špatná. Nejvíce se bojí drahých energií

Nejvíce ohroženy se firmy cítí vlivem drahých energií. Jako riziko je označilo sedm z deseti firem. Druhým nejzávažnějším faktorem je vývoj české ekonomiky, který představuje problém pro dvě třetiny respondentů. Naopak až na dno žebříčku se přesunul covid. „Společnost se jej naučila překonat a chce jít dál,“ doplnil uvedl Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

V nejhorší náladě jsou aktuálně malé podniky, které jsou zároveň nejzranitelnější. Podle Kupky je zatím segment malých a středních podniků v dobré kondici. „Nevidíme žádné negativní signály, že by krachovaly nebo nezvládaly splácet své závazky. Podniky řešení potíží nenechávají na poslední chvíli, při prvních náznacích zhoršení situace se snaží věc řešit se svými klienty, problémům tak předchází,“ doplnil Kupka.

Do budoucna by je ale mohl ohrozit propad poptávky. Právě očekávaný útlum zákaznické poptávky stahuje Index dolů nejvíce. „Pokles poptávky po zboží a službách v posledním kvartále totiž čeká hned 48 procent dotazovaných, což je proti jaru nárůst o 15 procentních bodů. Pokles subindexu očekávané poptávky koresponduje s naší predikcí pokračování mělké recese v české ekonomice na přelomu letošního a příštího roku,“ upozornil Kupka.

Investice mají zelenou

Z Indexů dále vyplynulo, že firmy chtějí investovat, a to do velké míry vlivem současné energetické situace. Své investice totiž zaměřují na inovace, které jim umožní větší energetickou soběstačnost a udržitelnost. „Konkrétně více než 60 procent z dotázaných firem plánuje v příštím půlroce investovat do zavedení nějakých energetických úspor,“ uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Firmy také podle Indexu neplánují propouštět, drtivá většina z nich (72, 9 procenta) neplánuje ve stavech zaměstnanců činit žádné změny. Když už plánují nějakou změnu, tak jde o nabírání nových lidí v příštím roce.

„Nacházíme se období, kdy je více míst než lidí. Nabídka a poptávka se ale nepotkává strukturálně. Je potřeba se podívat, jaké profese tu budeme potřebovat a podle toho zaměřit například vzdělávání,“ doplnil Kupka.