Řízení úpadkové Maliny bylo transparentní, reorganizace je možná, tvrdí Barková

Solární firma Malina Group symbolizuje jeden z největších úpadků poslední doby. Prosadila se loni díky masivní reklamě, fungovala jako jakýsi „kombajn“ na zálohy. Trefila se do fotovoltaického boomu, kdy rostly ceny energií a lidé hledali cesty, jak ušetřit.

V předchozích měsících Holding Malina nicméně přiznal problémy se zajištěním zakázek. Počátkem května vedení společnosti podalo návrh na insolvenci, v něm uvedlo závazky za zhruba 1,4 miliardy korun. V červnu společnost Malina oznámila, že má rozpracováno přibližně 1500 zakázek, které chce dokončit. U dalších 2200 projektů naopak práce zatím nezahájila.

Misura IT, za níž stojí podnikatelka Libuše Barková, zajišťovala od května Malině za více než milion korun měsíčně krizové řízení zadluženého podniku. Smlouvu později kritizoval insolvenční soud a insolvenční správce, který v září zastavil platby společnosti za její služby. Současné vedení Maliny navíc nedávno smlouvu s Misurou IT vypovědělo a nechalo její zástupce ze sídla firmy vyvést.

Podle Barkové bylo řízení Maliny transparentní, přičemž upozornila na to, že je možné provést úspěšnou reorganizaci firmy. Jak uvedla, k tomuto projektu jí přivedla spolupráce s bývalým pražským primátorem Pavlem Bémem, jehož syn Jáchym by měl být také jedním z akcionářů Maliny. Barková naopak odmítla jakoukoliv spojitost s většinovým vlastníkem Maliny Cyrilem Regnerem, který se podle jejích informací zdržuje v Dubaji.

„Když jsme poprvé vstoupili do prostor energetického holdingu, zjistili jsme, že neexistuje žádný management, žádný systém pro kontrolu realizací. Museli jsme pracovat na obnově důvěry ze strany dodavatelů. Po zkušenosti s Malinou už spolupracovat nechtěli ani zaměstnanci,“ popisuje Barková, koordinátorka krizového týmu Misura IT.

Misura IT podle jejích slov „intenzivně vyjednávala s kontraktory, zeštíhlila organizační strukturu společnosti Malina a za dobu od zahájení insolvence předala klientům přes 600 dokončených zakázek, u nichž byla vystavena konečná faktura“.

Hospodaření společnosti je podle Barkové ziskové. Vykázaný hospodářský výsledek za dobu od vstupu do insolvence do konce srpna 2023 činí 98,3 milionů korun. Objem závazků holdingu Malina vůči klientům poklesl podle údajů Misura IT o více než 180 milionů korun.

„Současně dlužník inkasoval na platbách za dokončené zakázky celkem 124,5 milionů korun a zůstatek finančních prostředků dlužníka je 66,7 milionů,“ říká.

Reorganizace, o níž by měl po úterním jednání insolvenčního soudu rozhodnout výbor věřitelů, je podle Barkové možná. Upozornila však na pohledávku společnosti Iceberg, která patří k největším věřitelům. Podle Barkové za firmou Iceberg stojí podnikatel Lubomír Podlipný, který je ve spojení s Cyrilem Regnerem, majoritním vlastníkem holdingu. Menšinovým majitelem zůstává dnes již bývalý předseda představenstva Jan Urban, který podal návrh na insolvenci firmy.