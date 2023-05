Šéfa Maliny jsem naháněla i doma, líčí klientka. O zálohy žena zřejmě přijde

„Pohledávky není možné uplatnit žádným jiným způsobem než v rámci insolvence. Tudíž pokud se zahájila soudní řízení, soud je bude muset přerušit,“ vysvětlila redakci iDNES.cz advokátka Kateřina Gabrhelíková, která zastupuje část zákazníků, kteří se cítí být poškozeni jednáním firmy Malina Group.

Jednou z nich je Tetyana Frolovyč, Ukrajinka, která v Česku s manželem žije již dvacet let. Když v září řešili, co s rostoucími cenami energií, shodli se, že chtějí ušetřit pomocí fotovoltaiky. Nabídka Maliny je tehdy přesvědčila. Na objednávku si vzali půjčku, kterou budou splácet ještě 8 let. Panely, ani 360 tisíc za zálohy, dodnes neviděli. Na firmu stihli podat žalobu.

„Za žalobu jsme museli zaplatit přes dalších 13 tisíc. Bohužel o tyto peníze taky přijdeme. To je poslední kapka. Nejhorší je to psychicky, srovnávám se s tím každý den. Pro nás je to hodně peněz, takřka životní úspory. Každý den jsem do večera v práci, máme 3 děti a už teď sotva vyjdeme,“ svěřila se Frolovyč.

Peníze už lidé pravděpodobně neuvidí

Malina dluží za zálohy dalším 3 100 zákazníkům. Podnikatelé od nich vybrali více než miliardu. Kde peníze skončily, nikdo neví. Na začátku května firma vstoupila do insolvence. S tím i uhasíná naděje pro lidi, kteří zůstali bez peněz.

Existují totiž dvě možnosti, jak bude insolvence probíhat. První je reorganizace firmy, která předpokládá vstup investora. Takové řešení se však úspěšně podaří jen v naprosté menšině případů. Naopak daleko pravděpodobnější je řešení takzvaným konkurzem, tedy že stát firmě v rámci insolvence zabaví a rozprodá majetek. Zisk se pak mezi poškozené rozdělí.

Problém je, že Malina nasbírala za dobu svého působení tolik klientů a záloh, že z rozprodaného majetku pravděpodobně nepůjde vše vrátit. „Lze předpokládat, že při této variantě věřitelé, tedy zákazníci, dostanou poměrně malou část ze zaplacených záloh,“ připouští advokátka Gabrhelíková.

S tím se pomalu smiřuje i jedna ze zákaznic Frolovyč. Zpočátku podle ní běželo vše bez problémů. Instalace se měla dokončit nejpozději v únoru. Když ji ale z Maliny na konci lhůty zavolali, že chtějí montáž odložit, situace ji začala připadat podezřelá. Firma s ní přestala komunikovat, skončil i obchodní zástupce, který jim objednávku zprostředkoval. Další zástupci si rodinu přehazovali, ale o dodávce nic nevěděli.

Místo fotovoltaiky díry ve střeše

Žena zkusila všechno. Volala a psala obchodníkům, vedení i řemeslníkům. Dokonce se dostala k adrese šéfa firmy Cyrila Regnera. „Bydlí v takovém krásném baráčku na Praze 1. To mu nezazlívám, ale z peněz zákazníků, to se mi opravdu nelíbí,“ říká žena. Regner se v poslední době jak médiím tak klientům vyhýbá. Dle některých zdrojů dokonce odjel do zahraničí.

Vedení firmy nedávno převzal předseda představenstva Jan Urban. Ten slibuje, že firma projde reorganizací a objednávky dokončí. Tomu však ani klienti, ani jejich právnička příliš nevěří. „Pravděpodobnost, že se peníze vrátí, je poměrně malá. Klienti jsou opravdu nešťastní a frustrovaní,“ shrnuje Gabrhelíková.

I předsedu Urbana se podařilo nespokojené zákaznici vystopovat. Přímo ho konfrontovala po jedné ze schůzek firmy. A výsledek? „Ten člověk nedokázal říct vůbec nic konkrétního. Vzal si můj telefon a slíbil, že do dvou týdnů bude mít informace o naší objednávce. Samozřejmě mi to už nikdy nezvedl,“ uvádí Frolovyč.

Kromě toho někteří lidé skončili s napůl dokončenými objednávkami. Na sociálních sítích se objevují desítky stížností zákazníků, kteří například mají doma dovezené panely či tepelná čerpadla, zbývá je pouze seřídit. Někteří mají zařízení dokonce přidělané na střeše a chybí jen finální revize.

Má to ale háček. Do úplného dokončení služby jde stále o majetek firmy Malina Group. Ta zákazníkům nepovoluje smlouvu vypovědět či vše vyřešit dohodou, třeba že si dovezené součástky zákazníci nechají výměnou za zálohy. Při případném konkurzu tak hrozí, že by se přivrtané panely musely u nedokončených objednávek ze střech lidí odstranit a rozprodat. Lidem by pak nezůstalo téměř nic. Pouze díry ve střeše.

Konexe s Čínou a spřátelené firmy

Reportéři ČT v pondělní reportáži uvedli, že Regner a Urban figurují i v dalších podezřelých firmách s vazbami na Čínu. Konexe a čínské spřátelené firmy, jako například Regner Industries, dle ČT sehrály důležitou roli při rozvoji Maliny, jelikož měla dobrý přístup k součástkám a široké nabídce panelů. Jediná na trhu například nabízela matně černé panely.

Firma se nicméně dle informací iDNES.cz již od podzimu potýkala s problémy. Údajně měla nedostatek montérů. Některé montážní skupiny přestala firma tehdy platit, a pracovníci proto začali postupně odcházet. Nezaplacené faktury se začaly kupit.

Firma podle insolvenčního návrhu dluží téměř za všechno: za nájem, leasing, energie, materiál, práci, ostrahu, telefony, kancelářské potřeby, ale i desítky pokut za parkování a nepřiměřenou rychlost. Neplatí ani svým obchodním partnerům a dluží 3 400 klientům. Dohromady má zaplatit 1,4 miliardy.

Kauzou se nyní zabývají kriminalisté. Policie zjišťuje, jestli se jednalo o záměrný podvod ze strany firmy, nebo jen o špatné řízení. Frolovyč se kloní spíše k první variantě. „Jsem dospělý člověk, tu firmu jsme si vybrali, neseme i vinu. Myslím, že nás prostě podvedli,“ uzavírá sklíčeně žena.