Polovina restaurací čelí zániku, konec státní pomoci mají za nereálný

„Při první vlně zkrachovalo zhruba deset procent podniků, teď to může být až dalších čtyřicet procent. Dohromady by se tedy dalo říci, že koronavirovou pandemii neustojí polovina podniků,” říká Igor Třeslín ze skupiny Storyous, která ve více než třech tisících restauracích řídí provoz či online placení a dodávky.



Podle Třeslína nemají restauratéři z čeho brát a za letošní rok přišli o veškeré úspory. Situace je podle něj nejhorší v Praze a na místech, která jsou závislá na turistech. „Praha je na tom nejhůř, ale hodně trpí i třeba Karlovy Vary. Zbytek republiky v létě relativně vydělával, ale teď budou na nule,” vysvětluje.

Podnikatelé tak procházejí kritickým obdobím. „Právě na podzim bývaly v hospodách a restauracích velké tržby. Lidé už netráví tolik času venku a potkávají se právě v podnicích. Pak taky samozřejmě začínají vánoční večírky, o které restauratéři letos přijdou,” říká Třeslín.

Prodeje restauratérům klesly o 65 procent, i tak se však snaží na situaci adaptovat a prodávat alespoň skrz výdejní okénka. „Na jaře bylo ze začátku zavřeno až devět z deseti podniků, teď je to zhruba 43 procent. problémem ale je, že hodně podniků prodává přes portály jako je Wolt nebo Dáme jídlo, které si mohou brát až 30 procent,” varuje Třeslín.

Pomoci by podle něj mohl přímý prodej, jasná opatření a podpora zákazníků v příštím roce. „Určitě je dobré teď podniky podporovat tak, že si objednáte jídlo přímo u nich a ne skrz donáškovou službu. Vláda by také měla vydávat jasné a čitelné instrukce, protože spoustu podnikatelů se snaží, ale absolutně neví, co přijde dál. Můžeme jen doufat, že po novém roce se podniky otevřou a zákazníci nás podpoří,” říká Třeslín s tím, že podpora v lednu bude pro podniky obzvláště důležitá, jelikož leden a únor jsou jinak nejslabší měsíce roku.



Guvernér České národní banky Jiří Rusnok však v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že dlouhodobá pomoc restauracím není možná. „Podpora by měla být více selektivní. A vlastně si myslím, že by postupně v čase měla klesat. Protože my nebudeme moci zajistit trvalou udržitelnost některých podniků – třeba restaurací, které jsou vyloženě založené na turistech. Prostě nemůžeme. Protože ti turisté tady taky nemusejí být další dva roky. To je, jako kdybychom neustále nalévali peníze do podniku, o němž víme, že stejně zkrachuje. Je potřeba podívat se pravdě do očí,” říká guvernér.

Podle restauratérů je ovšem nutné pomáhat. „Bez pomoci se to zvládnout nedá,” říká Třeslín. Souhlasí s ním i Lukáš Kastner ze skupiny Hospodska. „Tady jde hlavně o to, že podnikatelé v gastru jsou především Češi, co zaměstnávají další Čechy. Když se nám nepomůže, najednou bude velká nezaměstnanost. Restauratéři jsou už teď na nule, tržby jsou nižší než náklady. Denně slýchám o tom, že zastavují domy a půjčují si,” dodává Kastner.

Podle Kastnera bohužel ani po konci pandemie situace v gastru nebude růžová. „V důsledku ekonomických dopadů budou restaurace zanikat i po pandemii. Je jasné, že se bude muset zdražit a pokud nedojde ke snížení nájmů, nejspíš klesnou i platy zaměstnanců,” vysvětluje.

Zdražení a nezaměstnanost

Se zdražením počítá i Třeslín a ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. „Nějaké zdražení tam určitě nastane, i když bych neřekla, že to bude rapidní. Myslím si ale, že silní podnikatelé budou skupovat malé podniky,” říká Svobodová.



I podle ní může Česko přijít až o polovinu podniků. „Myslím si, že padesátiprocentní úbytek je reálný, lidé už nemají rezervy. Vzhledem k tomu, že gastronomie zaměstnává zhruba 150 tisíc lidí a je tu kolem 40 tisíc restauratérů, je to ale dost drastické,” říká ředitelka asociace.

Očištění trhu se podle ní nedá vyhnout. „Je tu plno podniků, které začaly už v devadesátkách a dobře se jim vedlo i během krize v roce 2008. Často ale nejsou schopny si ekonomicky propočítat náklady či ceny od dodavatelů. S tím nepomůžou ani kompenzace a státní podpora,” dodává.

I přes nepříznivé prognózy si však stále někteří provozovatelé podniků snaží zachovat optimismus. „Doufám, že o polovinu podniků nepřijdeme. Vím, že se někdo na trhu neudrží, ale snad to bude maximálně dvacet procent. Dožít se jara bude extrémně těžké, ale restauratéři jsou schopní a životachtiví lidé. Věřím jim, že to nějak zvládnou,” uzavírá Kastner.