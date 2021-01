E-shopy loni utržily 196 miliard. Na odbyt šly knihy i intimní pomocníci

V jarní vlně pandemie se výrazné pozornosti těšily domácí pekárny, ve druhé vlně webkamery, uvádí analýza nákupního srovnávače Heureka.cz a Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Nejvíce se oproti roku 2019 zvýšil prodej knih, filmů a her (o 49 procent), jídla (47 procent) a sportovních potřeb (43 procent) či produktů pro dům a zahradu včetně nábytku (38 procent). „Do online prostoru se vlivem uzavření obchodů přesunuli i zákazníci, pro které to třeba byla vůbec první zkušenost s online nákupy,“ uvádí šéf Heureky Tomáš Braverman.

E-shopům se daří

Naopak není překvapivé, že lidé nebývale nakupovali dezinfekce, úklidové prostředky, úklidové rukavice nebo teploměry. Z více než 163 milionů unikátních vyhledávání na Heurece hrál v uplynulém roce prim výraz „respirátor ffp3“ se 400 tisíci hledáními.



Zákazníci si ovšem nepořizovali online pouze zboží, které nebylo kvůli zavřeným obchodům jinde k sehnání. „Začali oproti minulosti nakupovat zboží denní spotřeby. Potraviny, drogistické zboží, ale také například léky byly velmi poptávané. V těchto kategoriích vidíme velký potenciál růstu i do budoucna,“ podotýká ředitel APEK Jan Vetyška.

Mezi stálice nakupování na internetu pak patří elektronika. Momentálně na něm má podíl 38 procent. Na druhém místě s velkým odstupem následují produkty pro dům a zahradu.

Rok nových e-shopů

Uplynulý rok se vyznačoval rovněž tím, že hojně vznikaly nové online prodejny, ať už úplně nové, nebo jako další prodejní kanál ke kamennému obchodu. „Velkou výhodu, především koncem roku s druhou vlnou pandemie, měly větší e-shopy, které navíc disponovaly kamennými prodejnami a zákazníci je mohli využít jako odběrná místa,“ říká Braverman.

To, že se zavedeným značkám na internetu dařilo, potvrzuje například síť drogerií dm. „V kalendářním roce 2020, tedy za období leden až prosinec 2020, jsme na dm online shopu zaznamenali více než 130procentní nárůst obratu oproti stejnému období kalendářního roku 2019,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace dm. Trend potvrzuje také řetězec Lidl či síť lékáren Benu.

Konzervativní byli Češi nejen ve výběru značek, ale i volbě platebních metod. Využívání online plateb a dobírky je na podobných číslech jako loni, a to přestože dobírka vlivem opatření klesla v jarních měsících na nulu a platbu online si tak museli vyzkoušet téměř všichni zákazníci e-shopů. Podíl dobírky je podle Heureky na e-shopech 29 procent, platba kartou se využívá z 26 procent, platba při převzetí v kamenné prodejně pak z 29 procent.

Změny chování budou trvalé

Obecně se v tuzemsku internetovému obchodu daří. Podle zprávy společnosti Colliers je v Česku nejvíce e-shopů na obyvatele v celé Evropě. Poradenská společnost odhaduje, že koncem roku 2020 bylo v provozu 45 tisíc internetových obchodů a podíl online prodeje na nákupech činil 18 procent. Růst prodeje přes internet přitom bude pokračovat podle analytiků i tento rok.

Tak rychlé tempo jako loni ale není pravděpodobné. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by mohli Češi na internetu utratit letos zhruba o 10 procent více než loni. Přesun nakupujících z kamenných prodejen do e-shopů by totiž neměl být tak velký.

„Důvodem bude i to, že lidé budou letos obezřetnější ve svých výdajích, protože se budou obávat zhoršení své finanční situace, poklesu příjmu či propuštění ze zaměstnání,“ upřesňuje.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka by v budoucnu mohlo kamenných obchodů ubývat. Lidé se za loňský rok naučili nakupovat online a nacházejí v tom některé výhody, například snazší srovnání cen. Díky přílivu peněz do e-commerce mohou nabídnout e-shopy také lepší služby než dříve.

„To vše může vést k obřím změnám v chování lidí, kteří mohou i po otevření kamenných prodejen častěji než v minulosti nakupovat na internetu,“ vysvětluje Křeček.

Mimořádné tempo růstu podpořilo hlavně nucené zavírání kamenných prodejen. „Přesto lze předpokládat, že se e-commerce bude nadále dařit a postupně bude luxovat maloobchodníky, kteří se nebudou schopni přizpůsobit novým trendům,“ doplňuje Křeček.