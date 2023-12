Rozvoj elektromobility jsi žádá sofistikovaný systém dobíjecích stanic

„Kdo se jednou posadí do elektromobilu, jiné auto už nechce. Cesta ke stanoveným cílům evropské eMobility bude ovšem ještě dlouhá, protože naše společnost se bez fosilních paliv zatím neobejde,“ otevřel debatu svou zdravicí majitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář.

Na jeho slova navázal Daniel Ševčík, ředitel společnosti Charge Up a současně jeden z moderátorů konference. „Elektromobilita je bezesporu jednou z možností světové mobility. Ovšem cílem konference není vysvětlit, proč bychom se měli ubírat pouze cestou eMobility, ale spíše sdílet názory jednotlivých řečníků a zasadit je do celkového kontextu.“

Konference o eMobilitě. Na snímku Vladimír Kovář

Co brzdí budování infrastruktury?

Na tom, že elektrifikace dopravy je nutná se shodli všichni odborníci, zároveň ale zdůraznili, že hlavním problémem budování potřebné infrastruktury, kterou brzdí byrokracie a odlišná legislativa.

„Naším cílem je ročně postavit více než tisíc vysokovýkonných dobíjecích stanic. Potýkáme se však s problémy s kapacitou přenosové sítě a s nedostatkem hardwaru, a to zejména transformačních stanic, na něž se někdy čeká i rok,“ řekl Arjan van der Eijk, provozní ředitel Chief Operating Officer, E.ON Drive Infrastructure. Tato firma již v deseti evropských zemích provozuje přes 4600 nabíjecích stanic.

Dodal také, že další zásadní překážkou v rychlejším budování evropské infrastruktury je všudypřítomná byrokracie a odlišná legislativní pravidla v jednotlivých evropských zemích. Podle van der Eijka je nejdůležitějsí výrazné zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a budování přenosové sítě, která bude schopna tuto energii pojmout.

Parkování pro elektroauta zdarma

Nejvyspělejším městem v oblasti elektromobility je v současnosti norské Oslo, které je považováno za hlavní město eMobility, jelikož nikde jinde v Evropě nejezdí tolik elektromobilů a hustota dobíjecí infrastruktury není tak vysoká jako právě v norské metropoli. Tamější poradkyně pro eMobilitu Sara Teige Kalsås společně s projektovým manažerem Sture Portvikem informovali, že 83 % vozidel, která se v loňském roce v Oslu prodala, byly elektromobily.

Electromobility: The Future Is Now Online konferenci o elektromobilitě, kterou uspořádala pražská soukromá Unicorn Vysoká škola, se konala 24. listopadu. Desátý ročník konference „Electromobility: The Future Is Now“ nabídl přednášky špičkových expertů z Česka i ze zahraničí a registrovalo se na něj přes 2200 zájemců z celé Evropy. Další konference Unicorn University Open se bude konat na jaře příštího roku.

„Lidem musíme umožnit, aby tato vozidla pro ně byla dostupná, proto by měla prodávat bez DPH. A také jejich provoz by měl být co nejlevnější, z tohoto důvodu jsme majitelům elektromobilů umožnili parkování a nabíjení zdarma, aby pro ně cestování bylo příjemné a zároveň praktické,“ demonstrovala podporu eMobility v Oslu Sara Teige Kalsås, kde používají softwarový produkt české společnosti ChargeUp pro řízení dobíjecí infrastruktry.

Český úspěchy ve světě

Podobných výsledků jako Norové chtějí dosáhnout i jejich švédští sousedé. „Snažíme se být udržitelní a využívat co nejvíce obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Per Häger ze společnosti Göteborg Energi. Právě do švédského Göeteborgu dodala dodala svůj softwarový produkt česká firma ChargeUp, která patří do skupiny Unicorn.

Nabíjecí platforma tuzemské společnosti ChargeUp, která funguje ve švédské i norské metropoli, nabízí provozovatelům i zákazníkům několik nesporných benefitů. Jedná se totiž o cloudové řešení, které dokáže řídit, monetizovat a škálovat, objasnila na konferenci projektová manažerka společnosti ChargeUp Lenka Rychtářová.

Konference o eMobilitě. Na snímku Lenka Rychtářová

„Systém nabíjecích míst umožňuje operátorům stanovit dynamickou cenovou politiku dobíjení v závislosti například na spotových cenách energie. Koncoví uživatelé, tedy majitelé elektromobilů, se mohou rozhodnout pro dobíjení v časech, kdy jsou ceny nižší,“ vysvětlila princip dynamické cenotvorby Rychtářová.

Čína válcuje americkou Teslu

„Čínská společnost BYD prodala v prvním čtvrtletí letošního roku více vozů než americká Tesla. Řada evropských automobilek ovšem také zvýšila produkci elektrických vozů a v žebříčku se posunula nahoru. Například Mercedes oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku poskočil z 11. místa na šesté,“ upozornil vystoupil Wulf Schlachter, který je majitelem společnosti DXBe Management a zároveň je pokládán za jednoho z průkopníků eMobility v Evropě.

Výrazný nárůst vozů s elektrickým pohonem se dá podle Schlachtera přepokládat rovněž v segmentu nákladních automobilů. „Očekáváme, že podle složené roční míry tempa růstu by měl trh s elektrickými nákladními vozy do roku 2030 vzrůst o 26,4 procent a měl by tak dosáhnout obratu 3,86 mld. USD. Jen v loňském roce došlo k nárůstu o zhruba 51 procent.“

Zároveň ale dodal, že je nezbytné, aby současným tempem pokračovalo budování evropské nabíjecí infrastruktury, která by měla zákazníkům nabízet víc než jen možnosti dobití auta. „Měla by to být natolik atraktivní místa, aby na ně lidé chtěli jezdit,“ dodal.