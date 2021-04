Na státní bance shoda nepanuje. Do voleb se však stejně nestihne

Ekonomové jsou obecně k návrhu spíše skeptičtí. „Myslím si, že tu jde spíš o politiku, než o nějaký ekonomický záměr. Dávám tomu malou šanci na vznik,” uvedl pro iDNES.cz analytik J&T banky Milan Lávička. „Výhodné by asi bylo, že by podporu dostaly projekty, které nyní nemají garanci, ale obávám se, že vznik nové banky by narušil tržní prostředí,” dodává.



Podle Ministerstva financí premiérem předložený návrh na vznik státní banky pochází z dílny Národní ekonomické rady vlády a cílí zejména na rozšíření a kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky.

„Mohlo by to efektivněji podpořit a oživit ekonomiku po koronavirové pandemii, zejména krizí zasažené malé a střední podniky a investiční aktivitu v oblasti infrastruktury, bydlení či vzdělávání. V případě budoucí recese by pak měla být schopna lépe řídit a administrovat dotační programy na podporu poškozených podnikatelů,” uvedl vedoucí oddělení komunikace s médii Ministerstva financí Tomáš Weiss.

Zacílení na firmy by samo o sobě problematické nebylo. „Pokud by to měla být spíše rozvojová banka, která by podporovala dosažení firem a případně i domácností na úvěry, tak bych byl pro,” uvedl ekonom České spořitelny David Navrátil.

Podobně to vidí i další. „Centrální i komerční banky tu už máme, potenciál bych viděl právě spíše v bance rozvojové,” říká ekonom Štěpán Jurajda.



„Vůči institucím, které by řídil stát, jsem skeptická. Je pak těžké určit, kdo kontroluje, zde se do takové banky vkládá a následně investuje správným způsobem. Nemyslím si, že by firmy měly problémy se získáváním úvěrů,“ pochybuje analytička Raiffeisenbank Helena Horská.

„Máme rezervy u kapitálového trhu a nedostatek mladého rizikového kapitálu. Ráda bych viděla podporu státu v podobě alternativních finančních instrumentů, které by byly obchodovatelné na burze a pomohlo by to začínajícím firmám a startupům. V tom by mi role státu dávala smysl,” navrhuje alternativu Horská.

KSČM by ráda i retail

Ti, kdo celou debatu o státním finančním ústavu rozpoutali - tedy komunisté - však mají poněkud odlišnou představu.

„Jde nám o to, aby tu vznikla banka komerčního typu v rukou státu. Něco takového požadujeme už od roku 2013,” řekl pro iDNES.cz předseda KSČM Vojtěch Filip.



„Vlastně by to byla banka retailového typu, která by měla možnost otevření účtu pro fyzické i právnické osoby. Dále by ale podobně jako Českomoravská záruční a rozvojová banka dávala nějakou podporu, ale zároveň poskytovala i klasické úvěry, jelikož cesta k úvěru není pro mnohé podnikatele snadná, ” říká Filip.

Podle něj by mělo jít o obdobu státní banky CDC, která funguje ve Francii. Ta se ovšem zaměřuje především na správu důchodových a státních fondů.

Před ukročením do retailu už ekonomové varují mnohem důrazněji. „Pokud by měla být banka zaměřená na služby veřejnosti, nedává to smysl. Odnesli by to daňoví poplatníci,” říká například ekonom Miroslav Zámečník.

„Vidím tam jen samé mínusy, máme fungující bankovní sektor a soukromé banky obstály i v covidové krizi. Na trhu není prostor pro banku, ve které by figuroval stát. Navíc pokud by poskytovala například úvěry pro nebonitní občany, šlo by to vlastně z kapes daňových poplatníků,” doplňuje rektorka Danuše Nerudová.

Ta navíc upozorňuje i na to, že není zřejmé, kde by Ministerstvo financí vzalo základní kapitál na financování takové banky.



Debatu o vzniku státní banky však nakonec nejspíš vyřeší čas, v tomto případě podzimní sněmovní volby. A to otevřeně přiznává i šéf KSČM. „Bylo mi řečeno, že vznik takové instituce by trval okolo devíti měsíců. Do konce volebního období ho tak není možné naplnit,” uzavírá Filip.