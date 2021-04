Komunisté odmítli dohodu o toleranci vládě, té ale pád nyní ani tak nehrozí

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa hnutí ANO ví o podmínkách další tolerance a výsledek dohodovacího jednání bude záviset na postoji lídrů vládního hnutí. Komunisté hnutí ANO vyčítají rozhodnutí vlády vrátit do rozpočtu armády pět miliard korun. Komunisté podmínili schválení rozpočtu právě odebráním miliard armádě.

KSČM žádá také sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny a vznik banky v rukou státu, což vláda dosud nesplnila.

Ani kdyby komunisté definivně práskli dveřmi, pro vládu to aktuálně velkou hrozbu neznamená, i kdyby se KSČM začala chovat jako ryze opoziční strana. Vyslovení nedůvěry vládě by sice matematicky bylo možné, ale pravicové opoziční strany s touto možností nyní nepočítají, protože by tím daly veškerou moc do rukou prezidentovi Miloši Zemanovi.



„Vládu přátel Miloše Zemana zde máme již teď (čest pár výjimkám). Nechceme tu ale místo ní mít vládu nejlepších přátel Miloše Zemana. To už by rovnou mohla zasedat v Moskvě,“ napsala na Twitteru šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



„Než dělat kosmetické změny ve vládě pár měsíců před volbami na přání prezidenta, nebo zde mít úřednickou vládu bez důvěry, pak považuji za férovější, rozpustit sněmovnu a do prázdnin realizovat předčasné volby,“ domnívá se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.