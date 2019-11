Změna vysílání nakopla satelity a kabelovky, hlásí tisíce nových zákazníků

Přechod na jiný typ vysílání není pro Čechy novinkou, pořízení set top boxů totiž řešili už před deseti lety kdy se měnilo analogové vysílání na digitální. Zatímco v roce 2009 diváci pořizovali set top boxy, v současné době mají mnohem větší možnost volby. Na trh totiž přišly internetové a satelitní televize, které nabízí balíčky, poskytující DVB-T2 i bez nutnosti set top boxu.

„Narůstá počet diváku, kteří jsou ochotni za televizi platit, v současné době je to až 50 procent domácností, což je vysoké číslo. V mnoha jiných zemích východního bloku dosahují tyto hodnoty pouze 10 procent. Nicméně český divák je stále velmi konzervativní a především starší generace je zvyklá, že za většinu svého oblíbeného obsahu neplatí,“ říká Erika Luzsicza, ředitelka mediální společnosti AXOCOM.

Jednou ze zmiňovaných společností, která tyto služby poskytuje je O2 TV. „Je vidět, že lidé řeší přechod na DVB-T2 na poslední chvíli a pořízení internetové televize je častým řešením. Týdně evidujeme tisíce nových aktivací, především na území Prahy a středních Čech. V uplynulých čtrnácti dnech se počet zákazníků oproti předchozím týdnům ještě zdvojnásobil,“ říká Lucie Jungmannová z O2.

Zvýšený zájem o služby zaznamenává i DIGI TV. „Speciálně kvůli konci DVB-T jsme v polovině roku spustili produkt Chytrá anténa, který zákazníkům nabízí 70 televizních programů, z toho 30 v HD kvalitě. Divákům v rámci Chytré anténě poskytujeme i archiv zpětného zhlédnutí, možnost přeskočení reklam či vrácení děje,“ říká tiskový mluvčí DIGI TV, Andrej Čírtek.

„Můžeme potvrdit, že v poslední době registrujeme větší návštěvnost webu a dotazy ohledně DVB-T2 na Klientském centru,“ říká Marek Steiger z firmy Vodafone, která v nedávné době vzala pod svá křídla společnost UPC, jednoho z největších poskytovatelů satelitního vysílání u nás.

„V současné době stále většina zákazníků používá televizor pro příjem klasického lineárního vysílání. Zvláště u mladší a střední generace ovšem roste obliba služeb TV on Demand, jako je například Netflix, HBO nebo Voyo, které umožňují přehrát kdykoliv některý z nabízených pořadů,“ uvedl Valoušek z TP Vision, výrobce televizorů Philips, pro ČR. V následujících pěti letech prý dramaticky vzroste počet diváků, kteří si budou televizi předplácet.

Radují se i prodejci elektra

I prodejci set top boxů očekávají výdělky. Ve srovnání s loňskem došlo k několikanásobnému navýšení prodejů. „Ty nejlevnější, které se pohybují kolem pětistovky, se vyprodaly okamžitě, říká Patricie Šedivá z Alza.cz.



„Od konce září se počty prodaných kusů rapidně zvyšují a týdně prodáme kolem 3000 set-top boxů napříč cenovým spektrem,“ řekl marketingový manažer prodejce elektroniky Electro World Tomáš Kovářík.

Typ vysílání DVB-T2 by měl zajistit především zlepšení kvality obrazu. Na některých zařízeních bude možné programy mimo HD a Full HD přehrávat i v Ultra HD kvalitě. Vysílání DVB-T2 by mělo vydržet minimálně do roku 2030, v příštích letech tak nedojde k dalším velkým změnám. První, kdo změny zaznamená budou Pražané, poslední pak diváci spadající pod vysílač Valašské Klobouky.