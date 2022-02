V roce 2029 zahájíme výstavbu reaktoru v Dukovanech, míní Cyrani z ČEZ

Informaci o možnosti zahájit tendr Cyrani očekává v blízké době. „Jestli to bude ještě únor nebo začátek března, si teď netroufám přesně říci. Ale určitě je to v horizontu týdnů,“ upřesnil v pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS.

V současné době podle něj nová vláda premiéra Petra Fialy prochází potřebné materiály, které musí posouzeny před vyhlášením výběrového řízení.

„Tendr je těsně před spuštěním. Všechny dokumenty, které jsou k němu potřeba, jako zadávací dokumentace a bezpečnostní dotazníky těch uchazečů, jsou v posuzování novou vládou a my očekáváme vyjádření, že můžeme tendr zahájit, v blízké době,“ dodal.

Výstavba nových bloků by měla pokračovat

Podle místopředsedy skupiny ČEZ je zároveň reálné, aby se stavba dokončila do roku 2035. „Letos zahajujeme tendr, v roce 2024 vybíráme dodavatele, v roce 2029 začínáme stavět a v roce 2036 jdeme do zkušebního provozu,“ popsal vývoj situace, který podle jeho slov bude následovat.

Nový reaktor by měl pouze zastoupit stará a dosluhující zařízení, proto podle něj bude třeba vybudovat v budoucnu další reaktory – modulární, nebo velké. „Dokonce jeden blok v Dukovanech ani nenahradí jejich stávající kapacitu, takže kdyby se neudělalo nic dalšího, budeme mít méně jaderných elektráren, než máme teď,“ uvedl Cyrani.

Cena elektřiny by v roce 2023 měla klesnout

V další části rozhovoru Cyrani popsal možný vývoj ceny elektřiny. V roce 2023 podle něj burzovní cena razantně klesne. „Jestliže se na konci loňského roku obchodovala megawatthodina za 200 eur, na rok 2023 je to už jen asi 130 eur,“ řekl.

Zatímco odběratelé některých firem se setkávají se skokovým zdražením energií, zákazníků skupiny ČEZ se podle jejich místopředsedy tyto potíže nedotýkají. Nákup elektřiny totiž ČEZ provádí s předstihem, díky čemuž je zdražování pozvolné. Zákazník tak podle jeho slov zaplatí měsíčně zhruba o 250 korun více.

Skupina ČEZ také v minulosti čelila nařčením, že vyváží elektřinu za výhodnější ceny do Německa, což Cyrani odmítl. „S tím, že údajně vyvážíme elektřinu do Německa, nebo že ji za levno nakupujeme a draho prodáváme, se setkávám pravidelně. Tak to ale není. Pokud vyvážíme, tak vyvážíme převážně na Slovensko. S Německem máme plus minus vyrovnanou bilanci,“ řekl.

Elektřina je z České republiky vyvážena až ve chvíli, kdy tuzemští odběratelé nejsou ochotni zaplatit jako odběratelé v zahraničí. „Naopak dovážíme v momentě, kdy v zahraničí někdo nabízí elektřinu levněji, než ji je kdokoli ochoten vyrobit v České republice,“ dodal Cyrani.