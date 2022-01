Technik souzený kvůli kontrole v Dukovanech má podmínku a zákaz činnosti

Obžalovaný vinu uznal a dohodl se na trestu 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Zároveň dostal tříletý zákaz činnosti provádění kontrol v jaderných elektrárnách.

Hned po vyhlášení rozsudku se Věžník vzdal možnosti odvolání, státní zástupce Tomáš Černý si ponechal lhůtu na vyjádření.

„S výsledkem jsem spokojený, uložený trest je pod sazbou stanovenou zákonem, v tomto směru obhajoba spokojena je,“ řekl Věžníkův obhájce Rostislav Kovář.

Jediný snímek namísto tří z různých úhlů

Věžník pracoval jako kontrolor spojů rentgenovým prozářením s patřičným oprávněním pro společnost Tediko. V březnu 2012 vystavil protokoly o kontrole čtyř spojů v zařízení druhého výrobního bloku elektrárny na základě jediného snímku, přičemž každý spoj je nutné zkontrolovat alespoň třemi snímky z různých úhlů, které zachytí celý spoj potrubí, aby bylo možné bezpečnost doložit.

„Muselo mu být zřejmé, že takto jím vystavené protokoly o zkoušce prozářením jsou naprosto nepřezkoumatelné. A že takové jednání z hlediska jaderné bezpečnosti ohrožuje chod jaderné elektrárny Dukovany,“ řekl soudce Jaromír Heralecký.

Nehrozilo sice reálné nebezpečí úniku radiace, jak se při jejich revizi zjistilo, ale perfektní dokumentace je u takového zařízení, jakým je jaderná elektrárna, nezbytností.

Společnost ČEZ a. s. tím podle soudce neměla pod kontrolou bezpečnost elektrárny, což mimo jiné zapříčilo delší odstávku. Společnosti to způsobilo škodu, kterou vyčíslila na více než 15 milionů korun.

O náhradě škody rozhodne jiné řízení

Soud dnes nepřipustil, aby se společnost k trestnímu řízení připojila kvůli náhradě škody, odkázal ji na jiné řízení. Uplatnění škody by podle soudu mělo směřovat na společnost, pro kterou technik pracoval. Technik podle soudu nebyl placený od počtu provedených kontrol svarů, takže ze svého postupu v rozporu ze zákonem neměl žádný osobní prospěch.

„Za škodu odpovídá zaměstnavatel. Spor by se týkal společnosti ČEZ versus Tediko. Mého klienta by se to týkalo nepřímo,“ řekl Kovář. Čtyřiašedesátiletý Věžník je v důchodu.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího dukovanské elektrárny Jiřího Bezděka už elektrárna se společností Tediko nespolupracuje a změnila systém kontrol.

„Společnost ČEZ přijala rozsáhlá organizační opatření, částečně provázaná i se vznikem divize jaderná energetika, klíčové výkony kontrol byly insourcovány do skupiny ČEZ. Do jaderných elektráren přišla přibližně stovka nových zaměstnanců a značnou část testů zajišťujeme nyní vlastními silami či silami svých dceřiných společností,“ uvedl Bezděk.

Nedostatečné protokoly potvrdili i technici ČEZ

K odhalení řady pochybení při kontrolách svárů došlo v roce 2015, tedy době, kdy Energetická společnost ČEZ usilovala o prodloužení licence pro první blok elektrárny. ČEZ musel rychle udělat desetitisíce nových snímků. Všechny bloky musely být postupně po několik měsíců odstaveny, ČEZ později vyčíslil škodu na 2,5 miliardy. Později byly odhaleny stejné nedostatky i v Temelíně, jihočeské bloky však zůstaly v provozu.

Kontrolu zmíněných svarů zajišťovala soukromá firma Tediko z Chomutova. Ta pracovala jako subdodavatel pro společnost Škoda JS (jaderné strojírenství), s níž měl ČEZ na tuto činnost sepsanou smlouvu. ČEZ podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Protokoly i s chybnými rentgenovými snímky však stvrdili svým podpisem i technici ČEZ.

„Nikdo z nich ty filmy neviděl. Pouze důvěřovali, že rentgen je v pořádku,“ uvedl zdroj z ČEZ. Skutečnost, že se energetická firma v minulosti zbavila údržby elektráren a přenechala ji extérním firmám byla častým terčem kritiky.

Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže odhalila interní komise společnosti kvůli zpackaným kontrolám dvacítku závažných i méně závažných porušení pracovních povinností.

„Šetření však zároveň potvrdilo správnost nastavení systému kontrol, který je konstruován jako provázaný osmiliniový systém hodnotící kvalitu subdodavatelů a dodavatelů,“ uvedl v minulosti Kříž.

ČEZ následně vyvodil důsledky za léta trvající nedostatky při kontrole svarů v jaderné elektrárně Dukovany: desítce zaměstnanců byl snížen plat a další přišli o funkci. Kdo konkrétně byl potrestán, firma nezveřejnila. Podle informací portálu iDNES.cz to byli vysoce postavení manažeři. Netýkalo se to však nejvyššího vedení firmy ani ředitelů elektráren.

Policisté v souvislosti s případem původně prověřovali více osob, jejich stíhání ale bylo odloženo kvůli promlčení.