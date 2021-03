Ordinací v mobilu přibývá. Pandemie postrčila zdravotnictví k digitalizaci

To, že člověk od obrazovky počítače může něco udělat pro zdraví, se domnívá například chirurg Tomáš Šebek, který prostřednictvím svého portálu Ulékaře.cz rozjíždí program, jenž má zlepšit preventivní péči. Portál zatím zprostředkovával hlavně kontakt s lékařem v případě potíží a pomáhal pacientovi objednat se ke specialistovi.

„Program Prevence nyní spočívá v tom, že od uživatele sbíráme více údajů než předtím. A to věk, pohlaví, případně anamnézu, která by byla důležitá, a snažíme se mu nabízet ideálně se znalostí jeho zdravotní pojišťovny vhodné dostupné programy,“ vysvětluje Šebek. V budoucnu portál hodlá analyzovat rovněž data z chytrých hodinek a podobných přístrojů.

Platformu kromě veřejnosti využívá devadesát převážně velkých zaměstnavatelů, kteří čítají zhruba 100 tisíc zaměstnanců. Svým lidem ji poskytují jako benefit spolu se stravenkami či poukázkami do fitness centra. Patří mezi ně ČEZ, Avast, Linet, Škoda Auto či Etnetera.

Poslední jmenovaná firma je jedním z prvních investorů projektu, který je na trhu už třináct let. „Covid potvrdil, že investice dávala smysl a zjednodušení komunikace s lékaři pomáhá. Pandemie tomu dodala urgentnost,“ říká Martin Palička, šéf Etnetery.

Portál Ulékaře.cz spolupracuje se zhruba 60 praktickými lékaři a pediatry a s necelými 300 specialisty napříč obory. Řádově pokrývá tři tisíce zdravotnických zařízení.



Klasická komunikace zatěžuje

Firem zaměřujících se na zdraví v posledním roce nebývale přibylo a záběr nových hráčů je poměrně široký. „Lidé jdou k lékaři pro žádanku, popovídat si a stávající systém zdravotnictví enormně zatěžují,“ domnívá se jednatel firmy eMedic Development Jaroslav Ptáček, která vyvíjí aplikaci Doktor do kapsy. Přes ni má být možné spojit se s lékařem přes mobil odkudkoliv.

S vývojem začala firma v roce 2019, tedy ještě před covidem. „Dáváme do toho celkem velké množství financí v řádu milionů,“ přibližuje Ptáček, který by do konce roku chtěl mít 400 až 500 tisíc uživatelů.

Některé projekty se soustřeďují na samotnou komunikaci pacienta s ordinací. Zná to asi každý. Několikrát volá pacient lékaři, ten zrovna telefon nemůže zvednout, a když se člověk dovolá, zopakuje dotaz, který lékař slyšel za den už snad stokrát.

Platforma Medevio si dala za cíl ulehčit lékařům právě administrativu a stále se opakující dotazy – třeba objednávání lidí na testy na covid-19 nebo organizaci očkování. Až pandemie odezní, platforma může pomoci s běžným řízením ordinace.

„Vidíme v tom obrovskou příležitost a také obrovskou neefektivitu v tom, jaké nástroje dnes lékaři mají,“ popisuje Petr Bartoš z firmy Cogvio Medical, která platformu vyvíjí.

Pro pacienta funguje Medevio na první pohled jako jednoduchá aplikace v mobilu. Jejím prostřednictvím může svému lékaři popsat příznaky své nemoci nebo se dotázat, zda je možné se objednat na test.

Jakmile se lékař nebo zdravotní sestra ke zprávě pacienta dostanou, mohou položit doplňující otázky přes chat, zavolat mu nebo ho rovnou objednat a dohodnout termín. Platforma stejně tak umožní sestře třeba zjistit, kolik se hlásí zájemců o očkování, a pomůže je snadno kontaktovat. Firma v současné době jedná o financování s několika potenciálními investory.

Mezi další platformy se řadí projekt Meddi, který nabízí telefonické spojení s lékařem a funguje od konce loňského roku, na trhu funguje rovněž firma Videodoktor.