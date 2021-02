Česká aplikace ušetří pětinu cest k lékaři. Základní používáni je zdarma

Český podnikatel Jiří Pecina vybudoval postupně od 90. let síť autocenter Eurocar, předtím ale pracoval například i jako model. Eurocar úspěšně prodal a i s rodinou se odstěhoval do USA, v Česku si však ponechal další podnikatelské aktivity. Po letech se pak do ČR vrátil a peníze získané mimo jiné právě prodejem Eurocaru se rozhodl investovat do vývoje aplikace Meddi. Je v podstatě jediným investorem, firmu řídí a ovládají s manželkou, 5% podíl v ní má lékař Martin Přibyl.