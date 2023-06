Dekarbonizace spolkne tři biliony. Bez nich Česko zchudne, míní studie

Přechod k uhlíkové neutralitě si v Česku vyžádá 3,2 bilionů korun investic do roku 2050, přičemž již do roku 2030 bude potřeba investovat přibližně 1,2 bilionů korun, vyplývá to z nové studie. Zelená transformace podle nich povede k velkému přerozdělování bohatství v celém světě. A pokud Česká republika zaspí, zchudne.