ČEZ postaví 150 úložišť z vysloužilých baterií elektromobilů od Škody

„Baterie z elektrovozů lze už dnes recyklovat z 97 procent,“ uvedl výkonný ředitel Škoda X Jaroslav Pelant. Problém je, že tento proces stále trvá příliš dlouho a nelze jej zatím spustit jako sériovou výrobu tak, aby dával ekonomický smysl. To se podle Pelanta podaří po roce 2028. Do té doby Škoda Auto vymýšlí jiný způsob, jak baterie, které už ve vozech neslouží, využívat.

I ve vyřazených bateriích totiž stále zůstává 70 až 80 procent zbytkové kapacity. Přestože už je jejich výkon kvůli sníženému dojezdu pro další provoz v elektroautě nedostatečný, pro fungování v rámci stacionární stanice zásobující energií různé spotřebiče je stále v pořádku. Jedno takové úložiště, které bude ČEZ v následujících letech instalovat, využije množství bateriových článků, které odpovídá baterkám z pěti vozidel Škoda Enyaq.

„Využíváme baterie z výroby, které jsou nějakým způsobem poškozené. Zároveň jsme zavázáni, že veškeré baterie z trhu odebereme zpátky,“ uvedl Pelant. Podle člen představenstva Škody Auto Martina Jahna půjde většina baterek do bateriových úložišť právě z výroby. Podle něj se totiž v provozu ukazuje, že je životnost baterií poměrně slušná, a tedy během následujících tří let nebude dost baterek, které by v autech dojezdily.

Druhý život baterií, který má zajistit ve čtvrtek podepsané memorandum mezi Škodou a ČEZ, je podle Škody jedním ze způsobů, jak se automobilka snaží přiblížit cíli na úplnou dekarbonizaci v roce 2050. V současnosti například využívá fotovoltaickou elektrárnu na střeše vývojového centra v Kosmonosích, které ve svých 6 500 panelech vyrobí energii na pokrytí čtvrtiny své spotřeby.