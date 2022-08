Zastropování plynu je otázka za milion, říká šéf energetické burzy

„Základem veškerých momentálních cenových problémů je cena plynu. Jakmile se vyřeší, automaticky se vyřeší i cena elektřiny,“ říká Kučera. Plynové elektrárny jsou totiž tzv. závěrné, jsou poslední, jejichž kapacita slouží k dorovnání poptávky na trhu, a proto se podle nich řídí i cena na burze. Podrobnější vysvětlení čtěte v článku Proč cenu elektřiny určuje plyn? Na burze rozhoduje „poslední“ elektrárna.

Proč jsou plynové elektrárny ve tvorbě ceny tak zásadní?

Každý jednotlivý blok elektrárny může mít jinou strukturu. Tržní mechanismus je vymyšlený tak, aby výrobci byli motivovaní nabízet jednotlivé bloky na spotovém trhu na základě variabilních nákladů. Rovnováha se nachází tam, kde se protne nabídka a poptávka. Elektrárna s nejdražším variabilním nákladem je ta poslední, která bude vyrábět.

Ale je problém, které poptávky uspokojíte za levnější a které za dražší energii. To se prostě nedá rozdělit. Je to takto uděláno naschvál a je to motivační mechanismus, aby se výrobci snažili instalovat nejekonomičtější zařízení, aby byli co nejníže v nabídkové křivce a měli zisky. Samozřejmě že teď je extrémní situace a plyn je extrémně drahý, tzn. že výrobci, kteří jsou na začátku křivky, mají extrémní zisky. Nikdo prostě nepočítal s tím, že ceny budou jednou takto našponované. Proto se v této situaci přemýšlí o té sektorové dani jako o vhodném nástroji, jak ty našponované zisky získat zpátky.

Řazení zdrojů na burze podle ceny, kterou nabídnou (takzvaný merit order). Průsečík nabídky s poptávkou znamená výslednou cenu, za kterou se elektřina bude prodávat. Graf je ilustrační, hodnoty a řazení zdrojů se může měnit. Například kdyby plyn výrazně zlevnil, mohl by se posunout před hnědé a černé uhlí.

Výroba elektřiny musí být vybalancovaná se spotřebou. Hrozí totiž nebezpečí, že kdyby se zastropovala nevhodně cena plynu, může se stát, že se nabídka s poptávku neprotne, že tam bude nějaké krácení na straně poptávajících. A kdyby trh nenašel rovnováhu a ČEPS by neměl dostatek kapacit na to, aby vyrovnal rozdíl mezi poptávkou a nabídkou, mohlo by to vést k vypínaní nebo by mohl nastat i blackout.

Na jaké částce by se měl plyn, ze kterého se vyrábí elektřina, tedy zastropovat?

Cena, kde by se to mělo zastropovat, je otázka za milion. Nikdo to neví, na to jsou různé názory. Teoreticky to zastropovat lze, když se to udělá vhodně, ale je to složitější a má to mnoho konsekvencí. Základem veškerých momentálních cenových problémů je cena plynu. Bez plynu zkrátka nebude elektřina, protože 40 procent elektřiny se vyrábí právě z paroplynových elektráren.

Dá se plyn vyloučit z trhu?

Elektřina se nedá skladovat tak jako plyn, online výroba je odsouhlasená se spotřebou. Teoreticky lze sice paroplynové elektrárny z trhu vyškrtnout, ale prakticky to moc nejde. Musela by se totiž najít nějaká alternativa či možnost jak zajistit, aby se poptávka střetla s nabídkou, aby nehrozil technický blackout.

Umím si představit, že bychom to zastavili na týden, aby trhy vychladly. Dlouhodobě to ovšem není dobrý nápad. Může to dopadnout tak, že vyčerpáme plynové zásoby ještě před zimou. Mechanismus toho trhu je velmi složitý a každý takový zásah by se měl dělat uvážlivě. Určitě bych tedy nedoporučoval zavřít úplně spotový trh, protože bychom mohli ohrozit fungování dodávek.

Jak moc vyšponované ceny elektřiny ovlivní konečné spotřebitele?

Už je asi jedno, jestli je cena 800, 1 000 nebo 1 500 eur za MWh, ceny pro konečné spotřebitele to může tak i tak ovlivnit. Takže určitě je to relevantní debata, abychom se snažili s tím něco dělat. Najít vhodné řešení.

Může zářijové jednání evropských lídrů cenu pozitivně ovlivnit či snížit?

Ano, určitě. Jakákoliv událost může cenu energií ovlivnit. Myslím si, že teď už je to spíš o těch obavách a očekávání a nejistotě a budoucnosti, než že by to mělo nějaký fundamentální základ.

Momentálně drahé energie odráží obavy obchodníků z budoucnosti. A vyjadřují absolutní nervozitu, která na trhu panuje. Putin také reaguje na události v Evropě, takže je to vzájemné. Je to vše absolutně nepredikovatelné.

Co by mohlo ceny energií nyní výrazně snížit?

Uklidnit trh na celoevropské úrovni. Pokud má EU nějaký konkrétní plán a evropský lídr v nejbližší době vystoupí s konkrétními kroky, mechanismy a plány, trh se uklidní a ceny poletí dolů. Alespoň na nějakou přijatelnou hranici.