ČEZ i E.ON přestaly přijímat přeběhlíky, nedokážou jim nabídnout lepší cenu

Velkoobchodní ceny energií se nyní dokážou změnit kvůli panice ohledně dodávek z Ruska během jednoho dne i v řádu tisíců korun. „Dopoledne se na německé burze obchodovala elektřina za zhruba 1 050 euro (26 tisíc korun) a večer spadla na nějakých 700 euro. Takové pohyby tady nebyly za rok, nikdy,“ vysvětluje situaci tiskový mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

„Na takové výkyvy neumíme reagovat a nemohli bychom novým zákazníkům nabídnout seriozní cenovou nabídku,“ dodal Gazdík s tím, že přechod k novým dodavatelům nyní nedoporučuje.

Společnost tedy na vysoké ceny na trhu reaguje a rozhodla se krátkodobě nepřijímat nové zákazníky, až do doby než se situace na trhu a ceny stabilizují a uklidní. Podle mluvčího by krátkodobé rozhodnutí mohlo trvat i několik týdnů, upozornil však, že by situaci mohlo uklidnit evropské jednání s energetiky, které svolal ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela na 9. září 2022.

Na webových stránkách společnosti ČEZ se nyní objevuje sdělení, které upozorňuje na pozastavení přijímání nových, než se zákazník prokliká k ceníkům či podmínkám.

„Ceny energií jsou nyní na trhu mimořádně vysoké a v průběhu každého dne se skokově mění. Situaci intenzivně analyzujeme a proto přechod od jiného dodavatele krátkodobě nenabízíme těm odběratelům, kteří svého dodavatele stále mají. Energie i nadále nabízíme všem zákazníkům, kteří se stěhují do jiného bydliště nebo potřebují připojit nové odběrné místo,“ ukáže se na obrazovce.

Dodavatelé mají nakoupené energie pro své dosavadní zákazníky, a těm se tak tyto vysoké ceny do koncových ceníků v tuto chvíli nepromítají. Naopak pro nové zákazníky musejí dodavatelé energie nakoupit za současných velmi nepříznivých podmínek.

„Změnu dodavatele tak nyní nelze doporučit, protože zákazník u nového dodavatele prakticky jen velmi těžko získá opravdu výhodnou nabídku. Zákazníkům, kteří dodavatele v tuto chvíli mají, tak v současné situaci nenabízíme přechod k ČEZ Prodej. Ceny pro naše nové zákazníky by tak ČEZ Prodej musel nastavit mimořádně vysoko, což by bylo pro zákazníky nevýhodné. Vzhledem k výkyvům na trhu by mohla jít velkoobchodní cena zas dolů a zákazník by zbytečně platil příliš vysoké ceny,“ dodává Gazdík.

Stop stav i ostatní energetici

K podobnému kroku jako ČEZ přistoupil také další poskytoval energií. Stejné sdělení na svém webu má již také společnost E.ON. O vyjádření redakce iDNES.cz obratem požádala, zatím bez odpovědi.

Další oslovené energetické společnosti přistoupili také k určitým omezením svých nabídek.

„Pro domácnosti se v případě naší společnosti zatím nic nemění. Nadále nabízíme a uzavíráme smlouvy. V případě velkých zákazníků jsme v minulém týdnu zastavili nabídky. Dynamika vývoje cen je taková, že nám neumožňuje dávat zodpovědné nabídky. Toto aktuální opatření platí pro elektřinu i zemní plyn,“ potvrzuje určité omezení tiskové mluvčí z Innogy Martin Chalupský.

Pražská plynárenská k omezení přijímaní zákazníků zatím nepřistoupila a tento krok ani neplánuje.

„V rámci domácností je nabídka k dispozici v rámci „rozšíření odběrů“ (další odběrné místo stávajícího zákazníka) a pro zákazníky, kteří k dodávce zemního plynu od naší společnosti poptávají i elektřinu a opačně. V rámci firem se soustředíme především na subjekty na našem domácím trhu v Praze jako jsou městské části městské a organizace a obdobné subjekty s predikovatelným odběrem a minimálním kreditním rizikem,“ doplňuje Miroslav Vránek z Pražské plynárenské.

Pražská energetika nové zákazníky zatím stále přijímá. A podle jejího vyjádření omezení příchodu nových zákazníků nechystá.

„Nicméně vzhledem k turbulentní situaci na trhu nelze nic zcela vyloučit. Jsme lokální dodavatel a distributor elektrické energie a za každé situace cítíme zodpovědnost k městu a regionu. Pokud by mělo dojít k nějakému omezení (což skutečně v tuto chvíli nechystáme), vždy budeme zohledňovat situace jako stěhování, změnu majitele bytu či domu, nájemníků, připojení novostaveb a tak podobně. Pro nově příchozí zákazníky máme v nabídce produkt PRE PROUD STANDARD. Cena silové elektřiny je u toho produktu 6,80 Kč bez DPH/kWh,“ říká tiskový mluvčí Karel Hanzelka a dodává:

„Pražská energetika od září ceny pro své zákazníky nijak neupravuje. Naposledy jsme pro většinu zákazníků zvyšovali ceny elektřiny od dubna, plynu od května a pro menší část zákazníků pak ještě elektřinu od srpna v závislosti na produktu, který mají.“