Cena elektřiny dál strmě roste. V Německu je už nad 1000 eur za MWh

Cena elektřiny pro německý trh vzrostla v pondělí o dalších 6,6 procenta a dopoledne se obchodovala i za 1 050 eur za megawatthodinu. To je v přepočtu zhruba 26 tisíc korun. Za týden zdražila o víc než padesát procent. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Podobná situace panuje třeba i ve Francii, kde se cena podobného kontraktu vyšplhala nad hranici jednoho tisíc eur už během pátku. Důvodem jsou francouzské propady ve výrobě jaderné energie. V provozu je tam totiž jen asi polovina francouzských jaderných reaktorů, a to kvůli údržbě a technickým problémům. Energetická společnost EDF oznámila, že tato zařízení se do provozu vrátí později, než se čekalo.

Před rokem byly ceny elektřiny ještě relativně stabilní. Jak pro německý, tak pro francouzský trh se pohybovaly kolem 85 eur za megawatthodinu.

Ceny elektřiny v poslední době překonávají rekordy takřka denně, protože Rusko před zimní topnou sezonou omezuje dodávky plynu. Bezprecedentní růst nákladů na energie zvyšuje inflaci a ohrožuje finanční situaci spotřebitelů i podniků v celé Evropě, pokračuje Bloomberg.

Plynové elektrárny ze hry, navrhují ekologové

Ekologické organizace navrhují, aby státy EU postavily plynové elektrárny mimo trh. Právě tyto elektrárny podle ekologů kvůli vysokým cenám plynu zvyšují ceny elektřiny. Je nutné zastavit růst ceny elektřiny a srazit ji na nižší úroveň, uvedly ve společné tiskové zprávě Greenpeace ČR, Hnutí Duha, Reset a Centrum pro dopravu a energetiku.

„Když se cena elektřiny na energetickém trhu zbláznila a celý systém začal kolabovat, je načase co nejrychleji odstranit příčinu extrémního zdražování, aby se situace vrátila do normálu a stabilizovala. Vyjmutí plynových elektráren z burzy by mohlo jednoduše a rychle srazit ceny elektřiny až o dvě třetiny. V případě topení plynem tak elegantní řešení neexistuje, proto je potřeba, aby stát lidem pomohl a co nejvíce podporoval zateplování, energetické úspory a přechod na čisté vytápění, například na tepelná čerpadla pokud možno poháněná i elektřinou ze solárních střech,“ uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Cenu na trhu by pak určovaly daleko levnější elektrárny a cena elektřiny by spadla z 600 eur (asi 14 780 Kč) či více na přibližně 200 eur (4 930 Kč) za megawatthodinu. Pokud by stát nechtěl ceny elektřiny dotovat, plynovou elektřinu by zaplatili spotřebitelé v regulované složce ceny elektřiny, kde je i položka na přenosovou soustavu, což by byla po rozpočítání malého množství této drahé elektřiny marginální částka, dodali ekologové.

„Sražení ceny elektřiny na trhu je předpoklad, aby mohla fungovat další nutná řešení, jinak problém nezvládneme. Kromě opravdu cílené kompenzace nákladů na energie u zranitelných domácností musí dojít k zásadní změně přístupu státu k investicím do zateplování domů a střešních fotovoltaik, které nyní nejsou přístupné nízkopříjmovým rodinám a nejsou tedy sociálně spravedlivé,“ uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.