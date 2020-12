Daňový balíček pod palbou: jiným státům pomůže, Česku udělá díru v rozpočtu

Poslanecká Sněmovna v úterý schválila daňový balíček v podobě, v jaké před necelými dvěma týdny dorazil ze Senátu. V příštím roce tak tzv. superhrubou mzdu nahradí dvě sazby daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent. Pro státní rozpočet to znamená výpadek příjmů ve výši 87,5 miliardy, tratit budou i obce a kraje.

Zaměstnanci by si měli díky změnám finančně polepšit, analytici však daňový balíček hodnotí vesměs negativně. „Přijetí takto závažných změn na poslední chvíli těsně před koncem roku vytváří časový tlak a nejistotu, které nejsou dobré pro podnikatelské prostředí,“ uvádí Tomáš Urbášek, partner PwC zodpovědný za oblast daňového poradenství.

Ekonom České spořitelny Michal Skořepa nevidí v balíčku žádná pozitiva. „Jeho základní problém je, že pro ekonomiku není potřebný, protože se projeví až v příštím roce, kdy se –⁠ soudě podle letošního léta –⁠ poptávka domácností nejspíš rychle oživí i bez podobné podpory. Navíc je špatně konstruovaný, protože nelogicky zvyšuje čisté příjmy i vysokopříjmovým domácnostem,“ říká Skořepa.

„Rozdělení bude nerovnoměrné s tím, že nejlépe vydělávající ušetří měsíčně tisíce, méně vydělávající jen stokoruny,“ potvrzuje hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Kritizuje také dopad balíčku na veřejné finance. „Rozpočtové příjmy státu se v příštím roce zkrátí skoro o 100 miliard. Nedořešené zůstává, kdo a kdy tu obrovskou díru zalátá,“ uvádí.

Ze sta miliard, které se takto rozdělí mezi zaměstnance, utratí domácnosti 50 až 60 miliard, odhaduje Sobíšek. „A to zčásti za zboží z dovozu, čímž pomohou zahraničním ekonomikám,“ dodává.

Obce dostanou částečnou kompenzaci

Také další analytici poukazují na to, že pro českou ekonomiku zdecimovanou covidem nemusí daňové změny znamenat podporu. „Motorem naší ekonomiky jsou podnikatelé a především exportéři, kteří vytvářejí pracovní místa. Snížení daní zaměstnancům sice zvýší spotřebu domácností, ale ta bude z velké části směřována do importovaného zboží,“ tvrdí Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group.

Daňový balíček znamená výpadek příjmů nejenom státního rozpočtu, ale i rozpočtů obcí a krajů. Těm by měl být částečně kompenzován zvýšením jejich podílu na sdílených daních. Podle zástupců samospráv to však nebude stačit. „Dostatečná kompenzace to není, protože ta sekyra bude tak velká, že se s tím těžko někdo vypořádá. Je to pořád lepší než nic, ale záchrana to není,“ říká poslanec a zastupitel kraje Vysočina Jiří Běhounek (nestr. za ČSSD).

Jeho slova potvrzuje předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák (STAN). „Chtěl bych ocenit, že se obcím a krajům dostane alespoň částečné náhrady. Od roku 2022 budou ale obce ročně ztrácet skoro sedm miliard a kraje přes dvě miliardy,“ uvádí Polčák.

Kvůli daňovým změnám také hrozí, že ratingové agentury zhorší své hodnocení České republiky. „Snížení zdanění mezd společně s letošním mimořádným příspěvkem důchodcům pokládám za dvě opatření, která zřetelně vybočují z dosavadního dlouholetého trendu poměrně opatrné a rozumné české fiskální politiky. Proto by mě nepřekvapilo, kdyby na to zareagovaly ratingové agentury úvahami o zhoršení hodnocení dlužnické spolehlivosti českého státu,“ myslí si Michal Skořepa.

O kolik si polepšíte?

Spočítejte si, kolik od roku 2021 ušetříte na daních.