Platit daň z nemovitosti hotově složenkou se prodraží nejméně o 49 korun

Daňová složenka, označovaná také jako poštovní poukázka A - doklad V/DS, fungovala od roku 2016 a umožňovala bezplatné hotovostní platby daní. Finanční správa tyto složenky rozesílala společně s předpisem daně z nemovitosti.

Finanční správa ČR @financnisprava ❌ Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS neboli „daňové složenky“, kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku @Ceska_posta_sp. ⇢ https://t.co/7M8o8K0NJC https://t.co/s6FPsqJKRH oblíbit odpovědět

Nově bude rozesílat standardní složenky typu A, u kterých musí plátce podle ceníku České pošty při částce do 5 000 korun zaplatit poštovní poplatek 49 korun, při částce mezi 5 000 a 50 000 korunami 57 korun a za každých dalších 10 000 korun příplatek sedm korun.

Finanční správa upozorňuje, že k hotovostní platbě je také možné začlenit daň z nemovitosti do služby SIPO. Lidé, kteří o to mají zájem, musí se k této službě musí přihlásit na místně příslušném finančním úřadu do konce ledna.