Coca-Cola má unikátní hru, vyhrát lze i cestu do Disneylandu

Co stojí za tímto úspěchem?

Společnost Coca-Cola se profiluje jako marketingově orientovaná firma, která neustále inovuje a zkouší nové přístupy v rámci svého marketingového plánu a komunikace. Coca-Cola aplikace se tak stala významným nástrojem pro marketing. Slouží jednak k podpoře prodeje a současně i ke zvýšení povědomí o našich značkách.

Úspěch je též spojen s „always-on“ strategií, která zajistila, že v aplikaci probíhá po celý rok alespoň jedna soutěž, která zapojí spotřebitele. Tato trvalá aktivita uživatelů se liší od krátkodobých promo akcí. Díky této strategii také můžeme během celého roku přímo komunikovat naše aplikace na produktech.

Jakým způsobem se to projevuje?

Dnešní doba si klade za cíl co nejrychlejší a nejjednodušší přístup ke službám. Naše aplikace se vyznačuje uživatelskou přívětivostí a jednoduchostí. Stačí naskenovat QR kód na obalu, stáhnout aplikaci a provést jednoduchou registraci. Unikátní kód umístěný pod uzávěrem produktu může být ihned zadán do aplikace a uživatel se může zapojit do soutěže.

Registrace je navíc uživatelem příjemnější, protože není třeba vyplňovat zbytečné množství osobních údajů. Rozšířené informace jsou vyžadovány pouze v případě výhry, čímž omezujeme vstupní data na začátku.

Jaký je přínos aplikace pro uživatele a pro firmu?

Uživatelé díky aplikaci zažívají nejen osvěžující nápoje, ale spojují je s možností získat zajímavé ceny v rámci soutěží. Každý nákup Coca-Coly, Fanty nebo Sprite přináší šanci na výhru. Součástí jsou také pravidelné minihry, vhodné k odreagování.

Z hlediska firmy Coca-Cola je aplikace příležitostí nabídnout stávajícím zákazníkům nový atraktivní zážitek spojený s oblíbenými nápoji a zároveň získat nové spotřebitele a uživatele do aplikace. Zvyšuje prodeje značek Coca-Cola.

Jak moc aplikace ovlivňuje prodej?

Byznysové dopady jsou komplexní a zahrnují marketingovou spotřebitelskou strategii. Ačkoli aplikace zvyšuje prodeje až o několik procent, jedná se o poslední fázi v rámci naší digitální komunikace s uživateli.

O jaké ceny je největší zájem?

Ceny jsou pravidelně přizpůsobovány podle oblíbenosti a souvisí s kampaněmi a positioningem konkrétních značek. Významně oblíbené jsou dlouhodobě Playstation 5, různé zájezdy a produkty od Apple.

V jaké soutěži byl největší zájem?

Nejúspěšnější byla Coca-Cola Marvel soutěž, kde byla na trh uvedena limitovaná edice nápojů s Avengers motivy na obalech. Hlavní cenou byl zájezd do Disneylandu. Tato kampaně z počátku roku překonala i tradičně úspěšnou vánoční soutěž.

Jak aplikace podporuje prodej?

V minulém roce se do soutěží v Česku a na Slovensku zapojilo téměř 100 000 spotřebitelů a bylo zadaných 850 000 kódů. Díky „always-on“ strategii máme přibližně 40 000 pravidelných soutěžících měsíčně.

Jak plánuje Coca-Cola přilákat nové uživatele?

Z důvodu překvapivě úspěšných výsledků současné strategie má firma v úmyslu nadále pokračovat v podobném směru, a to s novými soutěžemi o atraktivní ceny.

Proč byla aplikace uvedena na český trh?

Zpočátku byl koncept aplikace centrálně představen, avšak tématické soutěže jsou lokální iniciativou. Úspěch aplikace na českém trhu byl potvrzen díky velkému komerčnímu potenciálu.

Jaké jsou rozdíly mezi českou a slovenskou verzí aplikace?

Podle počtu obyvatel dosahuje aplikace na Slovensku podobných výsledků jako v ČR. Používáme zde stejnou strategii a nabízíme podobné ceny v soutěžích.

Jaké jsou plány do budoucna?

Společně s centrálním týmem se snažíme neustále zdokonalovat aplikaci pomocí aktualizací. V budoucnu mohou uživatelé očekávat další soutěže s atraktivními cenami.

Bude aplikace nabízet i jiné možnosti než soutěže?

Primárním účelem aplikace je hostit soutěže a poskytovat uživatelům zábavu. Je to součástí komplexní digitální cesty spotřebitele.

Kolik uživatelů si Coca-Cola ideálně přeje na konci roku?

Coca-Cola již za první pololetí dosáhla výsledků, kterých byla dosažena za celý předchozí rok. Firma má ambiciózní cíl zdvojnásobit tuto hodnotu do konce roku.

Jak se plánuje udržet zájem stávajících uživatelů?

Firma průběžně zhodnocuje zpětnou vazbu a zájem uživatelů, aby mohla adekvátně designovat soutěže a nabízet atraktivní ceny.