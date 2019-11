Zemní plyn kvůli vyšší dani zdraží, naftě a benzínu se cenově nevyrovná

„Zákon od ledna 2020 počítá s dalším zvýšením zdanění CNG (Compressed Natural Gas). Za každý metr krychlový odvedeme státu nově skoro dvojnásobek, konkrétně 2 koruny a 80 haléřů, což odpovídá asi 3 korunám a 90 haléřům za kilogram,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje CNG karty.

Spotřební daň z benzínu činí 12,84 Kč/l, u nafty je to pak 10,95 Kč/l.

Stát se totiž zavázal, že v rámci podpory využití zemního plynu v dopravě daň do té doby nepřekročí 3 Kč/m³. „Stát se v rámci Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 zavázal v této podpoře i nadále pokračovat. Minimálně do roku 2025 je tak garantováno, že daň ze zemního plynu nepřekročí za stanovených podmínek 3 koruny za metr krychlový CNG,“ vysvětluje Damir Duraković.

Stlačený zemní plyn je alternativou pro ropná paliva a jeho snížené zdanění je státem dlouhodobě podporováno. Do roku 2011 zemní plyn dani vůbec nepodléhal, v následujících letech ale začala daň růst. Poslední zvýšení bylo v roce 2018 z 0,72 Kč/m³ na 1,44 Kč/m³.

Zemní plyn tak i nadále zůstává výrazně cenově výhodnější. „Aktuálně stojí v Česku litr benzínu či nafty dle údajů Evropské komise skoro 32 korun. Průměrná cena CNG je pak asi 26,50 Kč/kg, respektive necelých 19 Kč/m³,“ popisuje Damir Duraković s tím, že živnostníci a firmy mohou dokonce bez závazků k minimálním odběrům dosáhnout na ještě výhodnější cenu.

Využití v MHD a zelená filozofie

Pohon na zemní plyn se u nás postupně začíná těšit oblíbenosti.V prvních letech se příznivci potýkali s malým počtem doplňovacích stanic, dnes jich je na našem území již přes 170. Na modelech aut na plyn pracuje i mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Nízká daň na stlačený zemní plyn je výhodná nejen pro uživatele, profitují z ní i velká města, která investují do využívání zemního plynu v hromadné dopravě.

Stlačený zemní plyn se začal v dopravě využívat především protože představuje menší zátěž pro životní prostředí. Kromě snižování emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého snižuje i tvorbu ozónu v atmosféře nad zemí. Dále také nekontaminuje okolí v případě, že dojde k úniku paliva a neobsahuje aditiva a rakovinotvorné přísady.