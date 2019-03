Jste cizinec, zaplatíte víc. Dvojí ceny jsou v Česku rostoucí problém

Kvůli diskriminačnímu jednání při prodeji zboží nebo poskytování služeb inspekce uložila pravomocně šest pokut v celkové výši 210 tisíc korun, několik dalších správních řízení ještě není u konce. Informoval o tom mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.



Celkem provedla inspekce téměř 500 kontrol zaměřených na diskriminaci zákazníků, pochybení našla ve 13 případech, což znamená 2,6 procenta. Při kontrolách odhalila ještě 182 porušení dalších právních předpisů, které mají obchodníci dodržovat.

Většinou nedodržovali zásady poctivosti prodeje, neseznámili spotřebitele s cenami výrobků nebo služeb nebo jim nevydali řádně vyplněný doklad. ČOI za prohřešky udělila dohromady 199 pokut ve výši 1,088 milionu korun a zakázala prodej zhruba 300 kusů výrobků v hodnotě 33 418 Kč, uvedl Fröhlich.

Pracovníci ČOI zjistili, že v šesti případech diskriminačního chování provozovatelé účtovali cizincům jiné ceny než českým občanům. V jednom případě majitel odmítl pronajmout byt z důvodu, že zájemce vlastnil psa, v dalším případě zase kvůli národnosti spotřebitele.

Kontroloři také upozornili na situaci, kdy vozíčkáři nebyl umožněn vstup do provozovny nebo kdy do provozovny veřejného stravování nepustili osoby mladší 18 let. Diskriminací byl i případ, kdy cestující s dětmi do tří let měl povinnost mít při cestování autobusem s sebou pro tyto děti dětskou sedačku či takzvaný podsedák.