Chceme se na trhu rozvíjet, říká k nákupu Robin Oilu šéf Čepra

Vedení společnosti společnosti Čepro vysvětluje na tiskové konferenci důvody a motivy k nákupu sítě čerpacích stanic Robin Oil. Podle generálního ředitele Čepra Jana Duspěvy se firma snaží na trhu růst. „Vlastní nás ministerstvo financí, to ale to na principu byznysového chování nic nemění. Chceme se na trhu pohybovat a rozvíjet, není to nic nového,“ řekl Duspěva.