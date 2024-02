Čepro za pumpy Robin Oil zaplatí 4,5 miliardy. Část si půjčí od jejich majitele

Státem vlastněná společnost Čepro zaplatí za síť čerpacích stanic Robin Oil 4,5 miliardy korun ve třech splátkách kupní ceny, uvedl deník E15. Součástí dohody je i smlouva o úvěru, díky které Robin Oil vyvede ze společnosti celkem dvě miliardy korun. Ty pak státní Čepro použije na úhradu dvou částí kupní ceny vlastníkovi Robin Oilu, podnikateli Jiřímu Zoubkovi.

Transakci také předcházelo stažení necelých 1,6 miliardy, které směřovaly do státního rozpočtu jako dividenda z Čepra. Tyto peníze skončily v nerozděleném zisku Čepra a budou pravděpodobně použity na úhradu části kupní ceny za Robin Oil.

Čepro evidovalo v nerozděleném zisku podle účetní závěrky ke konci předminulého roku 1,36 miliardy korun. Loni v prosinci pak jediný akcionář Čepra, ministerstvo financí, revokovalo předchozí rozhodnutí o dividendě a valnou většinu zisku za rok 2022 ve výši 1,57 miliardy přidalo k nerozdělenému zisku z minulých let. Do státního rozpočtu tak Čepro na dividendě nakonec neodvede nic.

S tím souhlasí také Ivan Indráček, předseda z Unie nezávislých petrolejářů. „Prodej má samozřejmě dopad na státní rozpočet, protože uvolnění peněz ze státního rozpočtu je v podstatě totéž, jako nevybraní dividendy. A z čeho Čepro bude kupovat než ze zisku, dividenda se tedy sníží a stát ji nedostane,“ doplňuje expert.

Cenu nebudeme komentovat

První část kupní ceny za 75 čerpacích stanic Robin Oil byla podle zprávy o finanční asistenci vložené do sbírky listin splatná do konce ledna a je hrazená z vlastních zdrojů Čepra, nikoliv z prostředků jediného akcionáře společnosti, ministerstva financí.

Druhá část kupní ceny za Robin Oil je splatná první únorový týden a třetí část má státem vlastněná společnost zaplatit Zoubkovi do 30. září letošního roku. Smlouva o úvěru pak zajišťuje státu finance na částečné zaplacení druhé části kupní ceny a financování třetí splátky. Celkem jde o dvě miliardy korun. Zbývající částku druhé části kupní ceny státní Čepro bude financovat dalším úvěrem, tentokrát od České spořitelny.

„Jedná se o obchodní rozhodnutí, které bude samozřejmě financováno samotnou akciovou společností Čepro. Smluvní strany se dohodly, že nebudou cenu za nákup sítě Robin Oil sdělovat,“ uvedl k celé záležitosti Stefan Fous z tiskového odboru ministerstva financí.

Kapitál státní firmy, jejímž jediným akcionářem je ministerstvo financí, dosahuje podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2022 více než deset miliard korun. Hospodářský výsledek firmy se poslední roky pohybuje mezi jednou až dvěma miliardami korun před zdaněním. Za posledních deset let odevzdala firma akcionáři přes osm miliard na dividendách.

Čerpací stanice i hotovost

Částku 4,5 miliardy, kterou si podnikatel Zoubek za čerpací stanice řekl, zaskočila většinu odborníků z oboru, ovšem shodují se, že do prodejní ceny jsou zahrnuté nejen čerpací stanice s pozemky, ale promítly se tam také velké peněžní zásoby, které měl Robin Oil na běžných a spořicích účtech. Na konci roku 2022 šlo o 1,6 miliardy korun.

„Cenu nemohu komentovat, z veřejně dostupných informací je však zřejmé, že zásadní část kupní ceny představovala hotovost,“ potvrdil pro Hospodářské noviny generální ředitel Čepra Jan Duspěva a dodal: „Již na začátku akvizičního procesu byla kupní cena stanovena dvěma nezávislými znaleckými posudky a ověřena několika metodami dvou nezávislých autorit,“ řekl Duspěva.

Čepro nové pumpy zařadí do své sítě EuroOil, a nově tak bude mít 285 stanic, a to jí řadí na třetí místo v České republice. Podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka by stát vůbec neměl čerpací stanice vlastnit.

„Navíc návratnost investice odhaduji tak na dvacet let. Obvyklá prodejní cena čerpací stanice bývá okolo dvaceti až třiceti milionů,“ vypočítává Indráček s tím, že státní podnik zřejmě zaplatil ve skutečnosti méně, právě díky hotovosti, kterou Robin Oil disponuje.

Bezpečnost na první místě

Robin Oil je dlouhodobým odběratelem pohonných hmot od Čepra s prodejem 150 milionů litrů ročně. V případě akvizice některou z konkurenčních společností by tak Čepro přišlo i o obchodní marži z velkoobchodního prodeje. Umístění obou sítí má jen minimální překrytí, navíc Eurooil získá mnohem více míst u dálnic a silnic I. třídy.

„Robin Oil má k tomu mnohem větší prodejny s vysokou úrovní gastroslužeb, které nám doposud chyběly,“ doplňuje argumenty k nákupu Jan Duspěva, generální ředitel Čepra.

Významný potenciál má Robin Oil v oblasti alternativních energií – v síti prozatím vůbec nebyly v nabídce. „Ve spojení hledáme i další synergie, ať už jde o logistiku, širší využití fleetových karet nebo nabídku doplňkových služeb,“ řekl již dříve Duspěva.

Podle ministerstva financí je nákup Robin Oil také strategií v posílení energetické bezpečnosti státu. Jedničkou na trhu českých čerpacích stanic je polský PKN Orlen, dvojkou jsou stanice MOL, v nichž má většinový podíl Maďarsko, ty zmíněné značky jsou vlastněné jinými státy, což by podle MF mohlo být v době krize problematické.

„V okamžiku, kdy některé důležité součásti trhu vlastní jiné státy, je docela logické předpokládat, že nejdřív by se plnily potřeby těchto států a pak až potřeby České republiky,“ řekl nedávno ministr financí Stanjura.

Podle Ivana Indráčka ovšem k nákupu není žádný důvod, natož strategický. „Problém v zásobování může nastat z nedostatku zboží, nikoli kvůli problémům na straně distribuce přes čerpací stanice,“ dodává předseda Unie nezávislých petrolejářů s tím v EU neexistuje podobný případ jako je Čepro a všude se bezpečnost řeší standardními zákony, nikoli vlastnictvím nějaké sítě.