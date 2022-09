Cenový strop pokryje i plynové teplárny. Ceny tepla se i tak budou lišit

„V připravovaném vládním nařízení bude definován okruh chráněných zákazníků , což budou právě SVJ, teplárny a podobně,“ řekl Blahoslav Němeček z poradenské společnosti EY, který se na přípravě vládní energetické koncepce rovněž podílí.

Cenový strop Novela energetického zákona by podle poradců premiéra měla projít celým legislativním procesem do konce září. Maximální cena silové elektřiny bez nákladů na distribuci byla stanovena na šest tisíc korun za megawatthodinu a u plynu byl strop dán na 3 tisíce korun za MWh. V případě elektřiny by tak koncový zákazník měl spolu s distribucí platit zhruba 7 000 až 9 000 korun za MWh.

Ředitel Teplárenského sdružení, Martin Hájek, považuje toto rozhodnutí za správné. „Pokud k tomu opravdu dojde, tak to bereme jako výrazně pozitivní krok. Nemělo by význam populisticky stropovat ceny plynu tak, jak chce třeba opozice. Je potřeba plynem šetřit a neměl by na to ani český státní rozpočet,“ řekl pro iDNES.cz Hájek.

Ten zároveň dodal, že cena tepla u plynových tepláren by se měla podle jeho výpočtů pohybovat po stropu okolo 1 200 korun za GJ, což je asi dvojnásobně více než před válkou. Některé české domácnosti však díky němu uspoří až dvacet tisíc korun.

Jiné než plynové teplárny podpora nečeká. U jiných spalovaných surovin nenastal totiž tak razantní cenový skok.

„Pro domácnost je důležité, kolik zaplatí. A díky nastalým okolnostem bude cena za vytápění nízká. Prodloužili jsme těžbu černého uhlí a teplárnám jsme umožnili, aby v dalších měsících spalovaly i jiná paliva,“ řekl na tiskové konferenci vlády ministr financí Zbyněk Stanjura.

V Brně či Jablonci si asi připlatí

Domácnosti se ale musí připravit na to, že centrální teplo bude v různých částech České republiky jinak drahé. Některé teplárny totiž budou mít možnost v dalších měsících spalovat i jiná paliva než zemní plyn. Ty zdražovat vůbec nemusí a příkladem toho je třeba Plzeňská teplárenská.

„V případě Plzeňské teplárenské je to jednoduché. Naši akcionáři se dohodli, že pro příští rok zdražovat cenu tepla v Plzni nebudeme. Můžeme si to dovolit zejména díky tomu, že v našem zařízení nespalujeme zemní plyn, ale tuzemské hnědé uhlí, biomasu a komunální odpad,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí Petra Siegerová.

V jiných městech České republiky ale může být situace úplná jiná, jak řekl pro iDNES.cz ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. Týkat se to má třeba Brna, kde tamější teplárny mají zveřejnit nové ceníky tepelné energie na tuto sezonu až začátkem října.

„Problém může mít v dalších měsících Brno. Čekám, že tam mohou i zásadně zdražovat. Velký nárůst ceny tepla už zaznamenali i v Jablonci, kde před válkou stála jednotka tepla asi 600 korun a nyní se cena pohybuje okolo dvou tisíc. Velkou plynovou oblastí je i levý břeh Prahy, a to třeba sídliště Luka, Lužiny či Stodůlky,“ dodal Hájek.

Pražská teplárenská uvádí, že letos ceny za dodanou tepelnou energii navyšovala jen mírně a aktuální ceny by chtěla držet do konce roku. „Nicméně zejména významné nárůsty cen plynu, ale i emisních povolenek a obecně ostatních nákladů z důvodu inflace, se do cen tepla v příštím roce nutně promítnou. O výši cen za dodané teplo na příští rok bude rozhodovat i vývoj situace na trhu s energiemi v posledních měsících letošního roku,“ říká Martin Brůha, ředitel Pražské teplárenské a Veolia Energie region Čechy.