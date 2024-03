KOMENTÁŘ: Komplikovaná debata o přijetí eura. Česká koruna je nejen starý fetiš

V uplynulých týdnech v médiích, na sociálních sítích i po hospodách znovu silněji rezonovala diskuse o české měně, která se vrací stále jako bumerang. Je lepší přijmout euro, anebo zůstat věrni české koruně? Leckoho při tom možná napadlo, jestli by mu naše národní měna po přijetí eura nechyběla a co vůbec pro naši moderní státnost symbolizovala. Případně co o jejím vzniku vlastně víme, když uvažujeme o jejím konci?