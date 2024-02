Eurozóna selhala. Česko se má ptát, zda se mu vstup vyplatí, říká ekonom Slaný

Euro je v Česku nyní horké téma. Z vašich veřejných vyjádření je ale vidět, že pro jeho přijetí nejste. Proč?

Euro je nyní zástupným tématem. Závažnější je pomalé oživení české ekonomiky, klesající kupní síla obyvatel, vysoká inflace či deficity. Euro jen odvádí pozornost. Jsem přesvědčen, že to, co funguje, se nemá měnit za něco, co nefunguje a co pro ekonomiku představuje velké náklady i rizika. Koruna se během šoků, jako byly covid, inflace – respektive energetická krize –, ukázala jako dobře fungující měna, která ekonomice v takových situacích pomáhá, stabilizuje ji. To je silný argument pro to ji udržet.

Co jsou ta velká rizika a náklady, které by euro přineslo?

Je namístě ptát se, jestli bychom při vstupu do eurozóny vstupovali do prostředí, které funguje a naplňuje své cíle, jež mělo na začátku. Když euro vznikalo, mělo zabezpečit rychlejší ekonomický růst, srovnat vyspělost jednotlivých členských zemí nebo sjednotit cenovou úroveň. V těchto základních úlohách ale eurozóna selhala. Řadu nerovnováh a problémů naopak kvůli svému nastavení vytvořila a prohloubila. Ukazuje se též, že při jakékoli krizi eurozóna svá zavedená pravidla porušuje, neustále je mění a obchází.