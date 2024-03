Malostranský zápisník: Další ostuda pro ministra Lipavského. I celou vládu

Evropský parlament by po volbách v novém složení mohl zrušit zákaz výroby aut se spalovacími motory...

Jestli Kalousek založí další stranu, bude to obrovská chyba, řekla šéfka TOP 09

31. března 2024 11:53

Pokud by Miroslav Kalousek založil novou politickou stranu, byla by to obrovská chyba, reagovala...