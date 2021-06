Kryptoměny vtrhly i do umění. Pražská galerie prodala obraz za bitcoin

Pražská Karpuchina Gallery v Rybné ulici umožnila verifikovaný nákup uměleckého díla od výtvarníka Julia Reichela (1981). Jeho obraz Run to Ruin prodala přesně za 0,14368542 bitcoinu, tedy zhruba 110 000 Kč. Dílo zakoupil v pátek 28. května na Reichelově výstavě, která potrvá do 1. června, podnikatel Michal Zatřepálek.



Galerie chce tímto krokem přiblížit dva odděleně stojící světy a to svět mladých umělců a virtuálních investorů. „Kryptoměny jsou fenoménem, který v posledních letech roste neskutečnou rychlostí. Cítili jsme, že toto dynamické prostředí je dobré otestovat i ve výtvarném umění. Jako celkem mladá galerie současného umění si takový experiment můžeme dovolit, a díky tomu tak třeba přiblížit současné umění novým sběratelům a celkově rozšířit zájem o česká díla současných výtvarníků,“ vysvětlila rozhodnutí galerie její majitelka Alexandra Karpuchina.

Tímto krokem se pražská galerie zařadila mezi desítky dalších českých institucí a firem, které již nákup kryptoměnou umožňují. V kulturním odvětví ale patří mezi průkopníky.



Podobnou kryptotransakci má letos za sebou například i světově známá aukční síň Sotheby’s. Ta v květnu vydražila ikonický obraz „Love is in the Air“ umělce Banksyho za necelých 230 bitcoinů, tedy asi 13 milionů dolarů.

Platby kryptoměnami v Česku zatím přijímá několik desítek firem a institucí. Jde třeba o internetový obchod Alza.cz, Paralelní Polis, advokátní kancelář Blockchain Legal nebo některé restaurace, bistra a kavárny. Bitcoinem pak zaplatíte i za některé nemovitostí včetně jejich pronájmu.

„Bitcoin jsou kvalitní peníze a jeho využití pro nákup hodnotných věcí je úplně normální záležitost. Pro Julia a galerii je to první přijatá transakce za umění, což mi přijde v dnešní době zvláštní. Věřím, že k dalším transakcím už bude docházet běžně. Proto proběhlou transakci společně zveřejňujeme, ať si každý může prostudovat a zavést nový standard. Výhody a rozšíření možností z toho vyplývají pro umělce, instituce i investory,“ uvádí kupec obrazu Michal Zatřepálek.

Nákup za kryptoměny je budoucnost

„První transakci kryptoměny za umění vítáme a doufáme, že se v blízké budoucnosti stanou standardem. V posledních měsících sledujeme zvýšený zájem o umění v digitální podobě, tedy takzvaném NFT. Proto od června spouštíme vlastní Binance NFT tržiště, které bude zpřístupněno i pro české umělce. Věříme, že právě NFT představují pro tuzemské umělce možnost, jak své umění zviditelnit před globálním publikem a stát se dostupnější,’’ komentuje událost Maya Bersheva, community manažerka společnosti Binance pro Českou a Slovenskou republiku.



Nákupy umění za kryptoměny se podle poptávky těší oblibě. Po prvním prodeji se totiž prodaly ještě další tři obrazy tohoto výtvarníka a momentálně je 40 procent z celé jeho výstavy prodané za bitcoin. Galerie informovala, že si zaplacenou částku dlouhodobě ponechá ve virtuální podobě. Nákup umění za kryptoměny chce totiž umožnit do budoucna i dalším investorům.