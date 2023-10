Nejstarší rum na světě jde do dražby. Posílá ho tam český majitel

Láhev přicestovala z Jamajky do Evropy v roce 1878. V tom roce ji na Světové výstavě v Paříži zakoupil Emile Martignole, Francouz žijící od roku 1849 v Barceloně, kde provozoval několik obchodů s lahůdkami, vínem a alkoholem. Dovážel tehdy zejména vína ze Champagne, Burgundska a Bordeaux. Podle záznamů na láhvi byl obsah 3. srpna 1935 přeláhvován.

Do českých rukou se vzácná láhev dostala teprve před několika lety, když Martignolovi dědici dražili v lokální aukci předměty z dob, kdy bylo lahůdkářství jejich předka na vrcholu. Láhev byla zařazena do dražby mezi historické servírovací sestavy a sekretáře.

Alkohol jako investice

„Čeští sběratelé následují trend, který je v Evropě běžný již delší dobu. Investují peníze do unikátních a vzácných láhví s alkoholem. V posledních letech je růstově nejvýznamnější investicí právě rum,“ komentuje dění Petr Švadlenka, jeden z provozovatelů platformy rums.cz.

Jako příklad Švadlenka uvedl láhev rumu českého bottlera Rum Shark Caroni 1989, který se do prodeje dostal na začátku roku 2023 za cenu 15 tisíc korun, A už 15. ledna 2023 byla láhev vydražena za 45 500 korun.

Rumový svět však neznamená jen láhve vystavené na poličkách, míní současný majitel nejstaršího rumu.. „Rumový svět je zejména o přátelích a degustování,“ popsal svůj vztahu k tomuto druhu alkoholu. I když nezastírá, že jeho součástí jsou i peníze. Kolik jich do rumu ročně investuje? „Odpověděl bych asi takto, nejhorší noční můra každého rumaře je situace, kdy manželka prodá láhve za cenu, kterou nahlásil jako pořizovací,“ směje se.

„Pokud se nechcete na rum jen dívat, ale i ochutnávat, v Praze mohu doporučit bar Casa de la Havana Vieja, kde mají mnoho zajímavých otevřených láhví. Z tohoto baru pochází fotografie lahve Jamajka 1760, v tomto baru byla lahev i vystavena,“ dodává majitel rumu.

Cena investičního alkoholu

To, za kolik se rumy nebo investiční alkohol obecně vydraží, závisí na mnoha faktorech a velkou roli hrají detaily, například to, kdy se dražba uskuteční. „Častokrát ne všichni fanoušci, kteří by o láhev měli jinak zájem, o aukci vědí. Může se tak stát, že se ve dvou různých, ale blízkých, obdobích stejná láhev může vydražit za velice odlišné částky,“ doplňuje Jan Albrecht z Warehouse#1. Aby sběrateli neunikla žádná dražba konkrétní láhve, lze využívat nástroje jako Spirit radar, který monitoruje aukce investičního alkoholu po celém světě.

Prvenství nejstaršího draženého rumu na světě doposud držela láhev z roku 1780, která se na začátku roku 2023 prodala za 29 999 dolarů (690 tisíc korun) soukromému sběrateli do Švýcarska.

Historie jamajského rumu z roku 1760 sahá do dob, kdy na karibských ostrovech vrcholí otrokářství a výrobci třtinového cukru zakládají první palírny. Rum v té době sloužil pouze na podporu morálky otroků, námořníků a vojáků. Láhve s alkoholem byly určeny k rychlé spotřebě, dochovaný rum z jedné z prvních destilací v Karibiku je opravdový unikát.

Do Evropy bylo povoleno rum dovážet až začátkem osmnáctého století. Do té doby byl absolutní zákaz importu tohoto produktu. Francie tím bránila své víno a brandy.