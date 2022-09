Investice do alkoholu táhnou. Sběratel dal za láhev whisky dva miliony korun

Nákup investičního alkoholu má řadu přísných pravidel a v případě nákupu nejcennějších láhví si prodávající společnosti pečlivě prověřují i historii kupujícího. „K limitovaným edicím se dostane jen velmi úzká skupina zákazníků, pro něž se často připravují individuální nabídky,“ vysvětluje Miroslav Benš, manažer pro rozvoj dovedností společnosti Coca-Cola HBC, který má na starosti vzdělávání v rámci kategorie Premium Spirits.

Nejčastěji bývají do prodeje investičního alkoholu zařazovány právě whisky, rumy, případně vína. „Whisky je cenově stabilnější než rum. I v tomto případě platí rovnice, čím dražší láhev, tím vyšší zhodnocení,“ dodává Benš. Investiční alkohol lze pořídit již od několika tisíc, kupující ale musí počítat s tím, že zhodnocení bude velmi pozvolné a je to běh na delší trať.

Láhev za dva miliony

Že je zájem o investiční alkohol v poslední době na vzestupu, potvrzuje i aktuální prodej vzácných láhví 78leté skotské single malt whisky Macallan z limitované řady Red Collection, které našly své kupce jak v Česku, tak i na Slovensku.

Nákup proběhl přes společnost Coca-Cola HBC, která je oficiálním distributorem alkoholických nápojů skupiny Edrington, do jehož portfolia patří i světoznámá skotská whisky Macallan. Pochází z oblasti Speyside ze vsi Craigellachie ležící poblíž městečka Aberlour v hrabství Moray, které je tradičním regionem skotské whisky. Od roku 1824 je i domovem palírny The Macallan Distillery. V rámci své limitované Red Collection nabízí palírna celkem šest druhů whisky podle jejich staří a to 40, 50, 60, 71, 74 a nejvzácnější 78.

Samotný nákup láhve takto vzácného investičního alkoholu se nejčastěji realizuje přes prostředníky a koncový kupující chce ve většině případů zůstat v anonymitě. Zakoupená láhev pak nejčastěji nebývá ozdobou obývacího pokoje, ale putuje rovnou do bezpečnostních schránek určených právě k těmto účelům.

Nejdůležitější podmínkou pro správné uskladnění je stálá teplota a prostor bez přístupu přímého světla. Uzávěr láhve je pak opatřen speciálním obalem, který ji má chránit proti nadměrnému odpařování. Nejlepší a nejbezpečnější nákup investičního alkoholu je přímo od palírny či oficiálního distributora. Případný kupující by se měl mít na pozoru, v poslední době se na trhu objevila řada falzifikátů prodávaných přes internetové aukce.

Jedním z poznávacích znamení, že by láhev nemusela být originální, je samotná cena. V případě, že je výrazně nižší ve srovnání s běžnou cenou na trhu, je to první signál, že něco nemusí být zcela v pořádku. O pravosti investičních láhví je pak vhodné se poradit s odborníky.