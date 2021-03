Zájem o alternativní investice roste. Firma z Česka láká na sudy s whisky

Investice do whisky je především dlouhodobá záležitost. Čím déle má investor whisky v držení, tím více nabývá na hodnotě. „Dnešní mladá whisky bude mít za 12, 15 či 18 let několikanásobnou hodnotu. Rozhodně to tedy není krátkodobý investiční produkt, a proto lidé, kteří do nákupu sudů investují, vědí, že v nich mají své peníze uložené na dlouhé roky,“ přibližuje investice Ondřej Chládek, jeden z majitelů firmy Trebitsch.

Česká whisky z Třebíče

Trebitsch whisky V roce 2007 poprvé naplnil Tomáš Dyntar dubový sud.

Po otevření sudu v roce 2010 se pěkně zbarvená tekutina snesla srovnání s produkcí vyhlášených světových palíren Velké Británie, Skotska či Severní Ameriky.

V roce 2014 získala Trebitsch whisky potřebná povolení ke komerčnímu prodeji.

V roce 2019 založili vlastní Trebitsch investiční fond SICAV.

V roce 2020 se rozhodli nabídnout drobným investorům možnost koupě vlastního sudu.

Původní záměr třebíčského rodáka Tomáše Dyntara bylo otevřít bar a tam prodávat vlastnoručně vyrobenou whisky. V roce 2007 naplnil první dubový sud a po třech letech zrání ho mohl konečně otevřít a zjistit, že jeho whisky je pitelná a srovnatelná s produkcí vyhlášených světových palíren Velké Británie, Skotska či Severní Ameriky.

„Už po první skleničce mi bylo jasné, že tato whisky nezůstane jen v domácích barech nejbližších přátel,“ vzpomíná Dyntar.

V roce 2014 vstupuje do jeho podnikání Ondřej Chládek, který se svými byznysovými zkušenostmi dostává whisky do komerčního prodeje.

Z původně jedné firmy vytvořili oba muži v průběhu dvou let větší holding. V Šebkovicích u Třebíče koupili historický lihovar, ve kterém před časem zprovoznili daňový sklad a postupně ho předělávají na výrobní závod. Na Slovensku se domluvili s místním bednářem a udělali si tam vlastní firmu na výrobu dubových sudů, do nichž whisky stáčí. V třebíčské židovské čtvrti nyní provozují vlastní whisky bar.

V roce 2019 založili vlastní Trebitsch investiční fond SICAV. „Cílem tohoto raritního fondu je nabízet investorům zajímavé zhodnocení vložených peněz a získat finanční prostředky na dynamickou expanzi a plynulé navyšování skladových zásob,“ dodává Chládek. Podle něj se zhodnocení pohybuje mezi šesti až osmi procenty. S úplnou novinkou pak přišli na konci loňského roku, kdy umožnili i drobným investorům nákup svého vlastního sudu od velikosti 30 až 220 litrů na období tři až dvanáct let.

Vysoké investice směřují do fondu

„Investice do rare whisky není ve světě ničím novým a zvláště ve Skotsku je to poměrně běžné. Je to alternativní investice a lidé, kteří se rozhodnout pro nákup sudu nebo investování do fondu, mají portfolio mnohem širší. U investic do sudu to ale nemusí být pravidlo. Investorům se zkrátka líbí, že si mohou koupit svůj vlastní sud, jehož hodnota bude růst a míra zhodnocení je poměrně zajímavá,“ upřesňuje Chládek.



I na českém trhu existuje několik fondů, které investují do láhví alkoholu, ale nikoliv do samotného surového alkoholu. Česká firma Trebitsch právě tuto možnost nabízí. Investorské peníze pak pomáhají společnosti více se zaměřit na výrobu české whisky Czech Single Malt Whisky, její skladování, distribuci a zahraniční expanzi.

„Zejména milovníci whisky neudělají chybu, pokud vedle akcií nebo nemovitostí investují právě do whisky. Pochopitelně jde o investování, takže je to přece jenom rizikovější nakládaní s penězi, než když je člověk nechá na bankovním účtu. Jenže tam o ně bude kvůli inflaci a mizivému úročení přicházet. Pokud tomu chce zamezit, je právě i investice do whisky jednou z alternativ,“ potvrzuje investiční záměr ekonom Lukáš Kovanda.



Jak už Kovanda zmínil, žádné investování není bez rizika. Největší část rizika ale v případě fondu SICAV nese samotný zakladatel fondu. V investičním období proto fond nabízí investorům garanci (až do výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií zakladatelů fondu) minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši šest procent ročně, a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu.

„V případě, že se fondu nedaří, jako první přijde o svůj výnos jeho zakladatel, takže vlastně my, a z jeho potenciálního výnosu se tak sanují investoři. Je to hlavně fér vůči nim,“ doplňuje Chládek. Navíc v případě nezdaru firmě zůstanou desítky tisíc litrů whisky v sudech, které by v důsledku krachu ještě mohly zvýšit svou hodnotu. „Z whisky by se pak totiž stal sběratelský alkohol, a když je navíc v surovém stavu v sudech, její hodnota je ještě o poznání vyšší než v samotných láhvích,“ dodává Chládek.

I malá investice se vyplatí

Umožnit investorům zhodnocovat peníze ve fondu kvalifikovaných investorů SICAV byl ze strany značky Trebitsch určitě dobrý nápad, ale bohužel diskvalifikoval poměrně velkou část drobných investorů, kteří jsou ochotni investovat řádově desítky tisíc korun. Majitelé jim ale chtěli vyjít vstříc, a tak jim umožnili koupi vlastního sudu.

Každý si tak může koupit sud s whisky různé velikosti na různě dlouhé období. Nejlevnější třicetilitrový sud lze pořídit za bezmála 55 tisíc korun. Zhodnocení sudu se po třech se pohybuje až okolo 24 procent, a to znamená výnosnost přibližně o jedenáct tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že jde o surový neokolkovaný alkohol, musí být uložen v celním skladu, kde je pod dohledem státu. Investor si tedy pořízený sud nemůže fyzicky odnést. Uskladněná whisky tak postupně zraje a nabývá na hodnotě. „Po uplynutí této doby se majitel může s naší společností domluvit na odkupu. Vzhledem k tomu, že je to běžný prodejní artikl, může svůj sud prodat za předem domluvených podmínek někomu dalšímu,“ říká Chládek.



„Tento druh investice je pro investory spíše srdeční záležitostí a ti, kteří se pro ni rozhodnou, k tomu mají často i jiné než investiční pohnutky. Například že chtějí jako dědictví předat další generaci sud s dvanáctiletou či ještě starší whisky,“ uzavírá Chládek.