Služeb zvířecího krematoria ve Strakonicích využilo za první rok 200 lidí

Před několika lety si Jitka Sosnová ze Strakonic přečetla v MF DNES článek o pražském krematoriu pro zvířata. Do té doby netušila, že podobná služba někde existuje, a téma jí nešlo dostat z hlavy.

„Protože mám zvířata moc ráda, říkala jsem si, že je to skvělá služba a začala jsem se pídit po dalších informacích,“ vzpomíná Sosnová.

Současně začala uvažovat o tom, že by podobné zařízení mohlo fungovat i ve Strakonicích. Oslovila svého švagra Radka Vondráška a postupem času dostával plán na otevření zvířecího krematoria stále reálnější obrysy.

„Pomohlo nám i to, že jsme získali dotaci Evropské unie, protože fungujeme jako sociální podnik. Zaměstnáváme lidi, kteří pečují o blízkou osobu,“ podotýká Sosnová.

Na konci roku 2020 se tak první jihočeské zvířecí krematorium otevřelo zákazníkům. A že je o službu zájem, svědčí fakt, že ji vyhledaly už na dvě stovky lidí.

„Klienti jsou z celého kraje, ale i z části západních a středních Čech. Pokrýváme zhruba stokilometrový okruh,“ naznačuje Sosnová.

Kromě samotné kremace nabízí firma i rozloučení ve smuteční síni. „Lidé si k nám mrtvé zvíře přiváží sami, nebo v případě, že nechtějí nebo nemají tuto možnost, nabízíme náš svozový vůz. Můžeme tak tělo vyzvednout například na veterině. Fungujeme 24 hodin denně, našich služeb už využili například lidé, kterým zemřelo velké zvíře v noci,“ popisuje podnikatelka.

Postarají se i o želvu

V ceně kremace je plastová urna se štítkem. „Nabízíme ale i skleněné nebo kovové a další produkty. Většina nakonec zvolí památeční předmět,“ říká Sosnová s tím, že krematorium vyhledali i lidé ze Šumavy vlastnící zahradu.

„Po zkušenosti, kdy jim mrtvého domácího mazlíčka vyhrabala ze země divoká zvěř, nechtěli podruhé riskovat podobně hrůzný pohled,“ vysvětluje.

Cena kremace včetně ekologické rakve a základní plastové urny u zvířete vážícího do jednoho kilogramu stojí 1 800 korun. Váhový limit je 90 kilogramů.

„Většinou sem lidé vozí deseti až dvacetikilogramová zvířata, u nichž je cena 4 450 korun. Už jsme tu měli i dva králíčky. Největší byl zatím pes o váze 86 kilogramů. Ale postaráme se i o jiné druhy, problém není například ani želva,“ dodává Sosnová.

Že si lidé často kladou otázku, kam s uhynulým domácím mazlíčkem, potvrzují i veterináři.

„Co dělat s tělem, se ptá každý druhý člověk. Když nemá možnost zvíře pohřbít na svém pozemku, ponechá ho většinou u nás. My ho pak necháváme odvézt do kafilérie, což vyjde zhruba na 25 korun na kilogram váhy zvířete. Dvě zvířata se ale už odvážela právě do Strakonic,“ potvrzuje budějovický zvěrolékař Pavel Vrzal.

Zvířecí hřbitov je v Písku

Současně dodává, že vzhledem k frekvenci dotazů na možnosti pohřbení by bylo dobré, kdyby v kraji více fungovaly i zvířecí hřbitovy.

Na jihu Čech je ale otevřený oficiální jen jeden, na Lesním hřbitově v Písku.

Městské služby, které animální pohřebiště provozují, zajišťují uložení ostatků domácích zvířat, jako jsou psi, kočky, morčata a mnohé další, maximálně ale do hmotnosti 50 kilogramů.

Majitel navíc musí doložit veterinární osvědčení, které nesmí být starší než tři dny a také čestné prohlášení, že zvíře v posledním týdnu nikoho nepokousalo a nezranilo.

Ani uložení zvířete na hřbitově ale není úplně levná záležitost. Pronájem hrobového místa na deset let stojí 960 korun, výkop hrobu prováděný výhradně pracovníky městských služeb stojí 1 800 korun, další položkou je schránka a její předání. Za poplatek je mimo jiné možné účastnit se i uložení ostatků.

„Ročně provádíme zhruba 10 až 15 pohřbení. Zájem mají většinou lidé z Písku,“ říká mluvčí Městských služeb Lenka Gareisová. Další – soukromý – hřbitov zvířat na svém dvouhektarovém oploceném pozemku provozoval šest let v Třebíčku u Trhových Svinů Jan Hajný.

„Už jsem s tím skončil. Byly s tím starosti, protože je areál oplocený, musel jsem pořád někoho pouštět k hrobům. Kdyby se to mělo hodně rozjet, nedělal bych nic jiného, než že bych přijímal návštěvníky. Určitě by ale lidé víc takových míst v kraji uvítali. Zvláště ti z měst, kteří nemají zahradu,“ podotýká Hajný.