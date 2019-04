VIDEO: V Písku natáhli lidé živý řetěz a stěhovali knížky do nové budovy

18:31 , aktualizováno 18:31

Stovky lidí se dnes zapojili do stěhování knih do nové knihovny v Písku, která se slavnostně otevře 26. dubna. Dopoledne vytvořili živý řetěz dlouhý přes sto metrů žáci z 11 základních a středních škol, odpoledne to byli znovu školáci, ale i dospělí.