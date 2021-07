Města na internetu: Prachatice sdílí odkazy, Tábor reaguje na dotazy

České Budějovice využívají hlavně Facebook. Místní tam najdou tipy na kulturní akce, uzavírky silnic i zajímavosti, jako je nové nasvícení soch v ulicích. Před časem se tam objevil například odkaz na pocitovou mapu, v níž mohou lidé označovat místa, kde se v době horka cítí příjemně či naopak.

„Snažíme se tam zveřejňovat aktuální informace, které jsou pro obyvatele důležité. Dále také pozvánky na kulturní či sportovní akce a zároveň přidáváme nejrůznější novinky a zajímavosti, aby to bylo pestré,“ shrnuje mluvčí radnice Jitka Welzlová.

Právě na Facebooku má město nejvíc příspěvku za sledované období jednoho týdne. Na druhém místě je co do počtu zpráv jeho web.

„Facebook využívá spíše mladší generace, a tak jsou pro nás důležité i nástroje, kam patří web města, kde publikujeme různé tiskové zprávy. Řešili jsme i jiné kanály, máme například účet na Instagramu. Myslím, že naše komunikace na internetu je čilá,“ uvažuje Welzlová.

Všechny sledované kanály, které město používá, jsou pravidelně aktivní, někdy se tam objevuje i několik příspěvků denně. Pouze na Instagramu Budějovic se občas pár dní žádný příspěvek neobjeví. Krajské město má i Twitter, ale tam není aktivní.

Jediným městem, které tuto síť aktivně využívá, je Tábor. Ve sledovaném období se tam sice objevil pouze jeden příspěvek, ale jindy účet publikuje příspěvky několikrát týdně.

Lidé tam najdou vizualizaci, jak bude vypadat prostor před Divadlem Oskara Nedbala, nebo aktuální informace spojené s následky bouřek.

Počet příspěvků měst na sociálních sítích České Budějovice

Web města 11

Facebook 18

Instagram 13

Tábor

Web města 8

Facebook 16

Instagram 2

Písek

Web města 5

Facebook 8

Instagram nefunguje

Prachatice

Web města 17

Facebook 16

Instagram 3

Strakonice

Web města 1

Facebook 4

Instagram neexistuje

Jindřichův Hradec

Web města 11

Facebook 16

Instagram 2

Český Krumlov

Web města 1

Facebook 2

Instagram nefunguje

Pozn.: Údaje jsou za období 12.–18. 7.

„Dávám tam zprávy, které publikujeme i na jiných sociálních sítích. Je to specifické s ohledem na počet znaků, který je limitovaný, a zároveň jde o serióznější síť,“ přemýšlí mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Ten považuje za nejvýznamnější síť Facebook. Lidé tam podle něj nejvíce reagují. Nejen místní tam najdou novinky, tipy na kulturní akce a další informace. Skladba příspěvků je hodně pestrá a pomyslné body si Tábor může připsat i za to, že na některé dotazy komentujících účet odpovídá.

Na Facebooku je příspěvků za Tábor nejvíce, ale řadu informací najdou lidé i na webu města.

„To je konzervativnější kanál, nefunguje tam tak intenzivně zpětná vazba. Máme tam ale kontaktní rubriku a zveřejňujeme i ankety. Do konce léta mohou zájemci vyplňovat například tu o budoucnosti pečovatelských služeb,“ přidává mluvčí s tím, že založil i účet na Instagramu. Jak však sám přiznává, je to síť, kde tolik informací nepředá.

Běžné příspěvky se objevují i na kanálech města Písek. To používá kromě webu ještě Facebooku. „Snažíme se tam poskytovat servis pro lidi, právě Facebook má schopnost lidi oslovit rychle, když dojde k nějaké mimořádné události. Publikujeme ale i tipy na různé akce. Tyto dva kanály nám v tuto chvíli stačí,“ shrnuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.

Písecký facebookový účet využívá ve srovnání s jinými jihočeskými městy poměrně dost videí a fotografií, na druhou stranu mírně zaostává co do počtu příspěvků. Zároveň se tam ale objevují důležité a aktuální zprávy, jako je uzavření koupaliště po bouřce či výzva směrem k řidičům, aby nejezdili do centra.

Český Krumlov dopadl nejhůř

Co do počtu příspěvků jsou jedním z nejaktivnějších měst Prachatice. Čtenáři na webu města najdou informace z očkovacího centra, činnost městské policie, tipy na koncerty nebo třeba informaci o opravě rozhledny Libín.

Přílišná kreativita však nezdobí městský Facebook. Tam se totiž pouze kopírují odkazy na články z webu radnice bez jakéhokoli popisku. Neobjevují se tam ani fotografie, což je u jiných účtů běžné a sledující na ně hojně reagují.

Pravým opakem jsou Strakonice. Ve sledovaném období tam sice bylo méně příspěvků, ale jindy je účet aktivní. Objevují se tam fotografie z různých akcí, zajímavé a užitečné informace pro občany, ale také komentář s fotkami škod po bouřce. Účet působí poměrně dynamicky, přestože v počtu příspěvků zaostává.

Aktivní jsou i v Jindřichově Hradci. Facebookový účet je živý, objevují se tam fotografie, videa, řada kulturních tipů, ale také užitečné informace, jako je třeba ordinační doba zubní pohotovosti. Místní tam dohledají i informace z rady města, kde se schvalují třeba nejrůznější investice a s tím spojené uzavírky. Obdobně funguje i web města.

Ve sledovaném období dopadl nejhůře Český Krumlov. Při pohledu na celkovou aktivitu se dá ale říct, že publikuje průměrný počet příspěvků a jejich skladba je také poměrně pestrá. Kromě pozvánek na kulturní akce tam lidé najdou například hlasování v anketě Strom roku nebo třeba informace k aktuálním investicím.