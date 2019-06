Výstaviště získá nový vstup a parkoviště, zvažuje se i Science Centrum

Už za zhruba dva měsíce českobudějovické výstaviště zaplní agrosalon Země živitelka. Ti, kteří areál navštěvují spíše výjimečně například kvůli Živitelce, by si ho měli pořádně prohlédnout. Blíží se totiž období, kdy začne jeho výrazná proměna, která by měla trvat osm let.

Během nich by mělo výstaviště některé své pavilony zbourat, jiné opravit a jeden postavit, stejně jako nový vstup a parkoviště pro stovky aut.

Nyní pokračuje rekonstrukce inženýrských sítí. V druhé polovině roku 2020 přijde na řadu oprava pavilonu Z. Po letošní Zemi živitelce začne jeho rozkres a po té příští odstartují stavební práce. Jeho vnější podoba zmizí a objekt dostane novou, která bude navazovat na vedlejší pavilon T1.

Změní se i další stavby v areálu. „Na základě analýzy architektů jsme si vybrali objekty, které budeme rekonstruovat. Rádi bychom jim navrátili podobu tehdejší doby za využití současných technologií. Nicméně pavilony, které pro nás nemají význam, během letošního roku nebo na začátku příštího zbouráme,“ ujistil ředitel českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.

K zemi by měly jít pavilony G a M u vjezdu z Husovy třídy, J a B4 u hlavní cesty přes areál nebo D8 v jeho zadní části nedaleko Teska.

„Dále projektujeme výstavbu Rybářské bašty a restaurace Klas. Samotné stavební práce mají začít podle harmonogramu během roku 2020 tak, aby nenarušily organizační zajištění a průběh Země živitelky,“ doplnil aktuální projekty Severin.

Výstaviště pak připravuje novou vstupní bránu, která bude spojená s nadzemními parkovišti a novým domem. „Dlouho byla prioritou hlavně výstavba nového pavilonu, ovšem právě technologické potřeby nás zřejmě donutí k tomu, že bude nutné začít nejdříve výstavbou vstupního prostoru spolu s parkovištěm například kvůli systému EET pro návštěvníky, zázemí pokladen či turniketům,“ uvedl Severin.

Předpokládaný počet stání se bude odvíjet od využití vstupního objektu a může dosáhnout až 800 míst. Vjezd by se měl nově posunout o několik metrů hlouběji do areálu. Před ním pak vyroste parkovací dům a stavba s kancelářemi a administrativním zázemím výstaviště.

Hodnota investice bude záviset na technologickém vybavení, ale zatím se počítá s částkou nejméně 150 milionů korun. Přesný termín nyní na výstavišti domlouvají. Na stavební práce je potřeba 10 měsíců a znovu je důležité, aby nenarušily Živitelku. Výstavba nového pavilonu v první polovině areálu by následovala po dokončení vjezdu.

V ideálním případě by měly všechny investice vyjít na zhruba 300 milionů korun. Výstaviště zaplatí asi třetinu nákladů, zbytek pokryje bankovní úvěr.

V plánu je i Science Centrum

Na stole je také projekt Science Centra, které by mohlo vzniknout ve spolupráci s Jihočeským krajem a městem. Vyrůst by mělo u křižovatky Husovy třídy a hlavního tahu Na Dlouhé louce.

Záleží ale na radnici a kraji. „Ve spolupráci s Českými Budějovicemi vznikne studie, která nám odpoví na to, jestli je projekt pro region přínosný. Jde o celkovou podporu technického vzdělání v kraji a Science Centrum je jedním z bodů,“ oznámil náměstek hejtmanky Josef Knot s tím, že studie vyjde na milion korun a kraj s městem ji zaplatí na půl.

Zástupci obou stran se byli podívat na VIDA! science centrum v Brně, kde zjišťovali náklady. Podle předběžných čísel by podobná stavba v Budějovicích vyšla na řádově stovky milionů korun a provozní ztráta by byla v desítkách milionů. Proto bude projekt možná příliš velkým soustem. Na rozdíl od Brna, kde pomohla velká dotace, totiž tady taková možnost již není.

Loni živitelku navštívilo bezmála 116 tisíc lidí

Nejbližší nejvýznamnější akcí na výstavišti bude mezinárodní agrosalon Země živitelka, který se uskuteční od 22. do 27. srpna. Na 46. ročníku se představí přes 560 vystavovatelů z více než 20 zemí. Loni akci navštívilo bezmála 116 tisíc lidí, což je nejvíc za posledních 14 let.

„Letos pokračujeme v tom, že posouváme odbornost celé výstavy. Podtitulem je ‚výzva českého zemědělství‘. Naším cílem je vystupňovat témata jako environment, tedy vztah zemědělství vůči životnímu prostředí, a soustředit se na propagaci českých potravin. Již nyní můžu naznačit, že téma domácí potravinářské produkce se nám bude prolínat i do jiných připravovaných akcí, například na podzim do nové výstavy Gastro Produkt, která se stane součástí již tradičního Gastrofestu. Naší snahou není bezhlavé rozšiřování počtu akcí během roku. Chceme dál brát zřetel na jejich ziskovost a přínos pro nás,“ dodal Severin.