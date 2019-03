Budějovice napodruhé hledají firmu, která postaví multifunkční centrum

Stalo se tak několik týdnů od chvíle, kdy radní schválili vyhlášení výběrového řízení. První zpoždění způsobilo jedno chybějící stavební povolení. Další dny navíc přidala hrozba, se kterou přišla opoziční ODS.

„Pochybnosti vznikly na posledním zastupitelstvu, kde ODS zveřejnila informaci o tom, že existuje riziko, že se účastníci z loňské soutěže mohou domáhat náhrady nějakých nákladů či ušlého zisku, když ji vypíšeme znovu,“ vysvětlil primátor Jiří Svoboda (ANO).

Proto si vedení města nechalo zpracovat právnické posouzení právě na tento scénář. Podle primátora se firmy z minulé zrušené soutěže mohou domáhat nákladů, což ale nesouvisí s novou.

Nejnižší nabídku podala loni společnost Metrostav, se kterou radnice kvůli případnému domáhání v kontaktu není. Firma tehdy nabídku vyčíslila na 489 milionů korun. Odhadovaná cena přitom byla 312 milionů.

Čísla se po roce mění. Podle zadávací dokumentace je nová předpokládaná hodnota veřejné zakázky maximálně 552 milionů.

Lhůta pro podání nabídek je teď 10. dubna. To se ale může změnit, pokud se budou zájemci o zakázku dotazovat. Jestli dojde k výraznému posunu, ukážou nadcházející týdny.

„Těžko se to odhaduje. Je to podobná zakázka jako ta minulá. Spousta dotazů již byla zodpovězena. Je ale možné, že se to posune. Jestli o 10, 20, nebo 30 dnů, se nedá odhadnout. To nebezpečí tam ale je,“ řekl náměstek primátora František Konečný (ANO).

Za reálný termín tak nyní považuje konec června, nebo první polovinu července. Podle zadání je předpokládaným termínem zahájení akce letošní červen. Hotovo by mělo být v září 2020.

Opozice žádá referendum

ODS si za svým varováním stojí. „Tento krok považuji za nešťastný. Jsem přesvědčený, že právní analýza, kterou jsme předložili na zastupitelstvu, je relevantní. Je riziko, že účastníci minulého výběrového řízení mohou požadovat po městu nějaké náhrady. Nelze vypsat novou zakázku za mnohem vyšší cenu a za stejných projektových parametrů. Je to věc, která nese pro město rizika,“ zhodnotil vypsání opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

Podle něj došlo při přípravě projektu k řadě pochybení a částka ještě poroste. „Vnímám to jako politické rozhodnutí proti velmi silnému odporu veřejnosti. Politici si za to ponesou svoji odpovědnost. Samozřejmě je to legitimní krok, protože politická vůle byla vyslovena. Uvidíme, jestli to bude mít nějaké právní dopady,“ reagoval další opoziční zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).

Kromě případného prodloužení termínu může projekt potkat také zkouška v podobě referenda. „Pořád věříme ve vyhlášení díky vůli zastupitelstva. Řešíme formulaci otázky a s některými stranami jsme se shodli. Bude co nejméně kontroverzní,“ doplnil Mareš.

Zároveň upozornil na novelu zákona o místním referendu. Díky ní město ušetří peníze, pokud se referendum koná v době voleb. Nemusí být totiž dvě volební komise, ale vše zastane jedna placená státem. Náklady pro město by tak podle Mareše mohly klesnout z 1,5 milionu korun na maximálně jednotky stovek tisíc.