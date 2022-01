Hra v mobilu přiblíží život ptáků na Vrbenských rybnících

Aplikace nazvaná Ptactvo Vrbenských rybníků se spouští až v okamžiku, kdy se hráč ocitne v blízkosti přírodní rezervace.

„Když do ní vejdete, tak se objeví mapa celé lokality. Aktuální polohu hráče znázorňuje postavička na displeji,“ vysvětlil Andrej Braguca ze společnosti Virtual Lab, která stojí za zrodem této hry. K aktuální poloze využívá aplikace údaje z GPS.

Na projektu kromě společnosti Virtual Lab spolupracovalo i město České Budějovice a vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

„Ve spolupráci s náměstkem primátora Ivem Moravcem jsme vymysleli koncept samotné aplikace, která umožní zájemcům poznávat ptactvo na Vrbenských rybnících,“ doplnil Braguca.

Na mapě jsou vyznačená místa, kde je možné ptáky spatřit. Není však podstatné, zda je hráč opravdu potká. Rozšířená realita v aplikaci je zobrazí na místě virtuálně.

„Chceme, aby naučná trasa sloužila především dětem, školákům, ale i celým rodinám, a zábavnou formou přispěla k osvětě a poznání života ptáků ve zdejší oblasti,“ sdělil Moravec.

Bonusem je využití rozšířené reality. „Pomocí kamery telefonu se díváme na reálné prostředí. Ale rozšířená realita nám do něj umožní zasadit něco digitálního. V tomto případě model ptáčka,“ upřesnil Braguca.

Hráč si zároveň může sám určit, kam ho umístí. Zda na zem, nebo například do vody, či do vzduchu. Součástí je i simulace letu nebo zpěvu. Tak, aby byla podívaná přes čočku fotoaparátu co nejvíce reálná.

Takto nalezeného ptáka si může uživatel přidat do sbírky. Celkem jich může najít patnáct. „U každého je malý kvíz se třemi dotazy. Kdo pozorně prostuduje přiložené informace, tak se nemůže splést. Když uhodne správně všechny otázky, získá virtuální medaili se speciálním kódem,“ přiblížil Braguca. Díky němu si pak děti mohou vyzvednout drobnou odměnu v turistickém informačním centru na budějovické radnici.

Vývoj aplikace trval několik měsíců a od prosince je k dispozici v plné verzi. Podle vývojářů o ní bude největší zájem až na jaře, v době hnízdění.

Na odborné části a vybírání vhodných a atraktivních ptáků se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Hru by mohly v budoucnu doplnit ještě infopanely.

„Nyní chystáme spolupráci se Střední obchodní školou v Českých Budějovicích. Společně bychom mohli navrhnout tabule, které se pak rozmístí v rezervaci,“ dodal.