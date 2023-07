Cesta z Budějovic do Prahy se zkrátí o deset minut, vlaky zrychlí na 200 km/h

Hodně rychle si cestující vlakem zvykli, že expresní spoje zvládnou cestu z Prahy do Českých Budějovic za sto minut. Je to svižné a pohodlné, takže obliba těchto spojů hodně vzrostla. I pasažéři ale dobře vědí, že mohou být ještě o dost rychlejší. Změny by ze současné hodiny a půl mohly ukrojit ještě deset minut.

Správa železnic (SŽ) na tom pracuje. Na příští rok má naplánované zkoušky, které mají vést k plánované maximální rychlosti vlaků 200 kilometrů za hodinu, nyní je to 160.

Navíc pokračuje i příprava modernizace poslední části koridoru na trase z Budějovic do hlavního města, což je úsek Nemanice–Ševětín na Českobudějovicku.

Na nedávné návštěvě Jihočeského kraje o těchto akcích promluvil i ministr dopravy Martin Kupka. „Při mých častých cestách na jih Čech si uvědomuji, jak zásadní je to priorita. A to i pro ministerstvo. A není to jen o dokončení modernizace, ale také o dalším zrychlení mezi Táborem a Prahou,“ potvrdil Kupka.

Mluvčí SŽ Dušan Gavenda vysvětlil, že pro zvýšení rychlosti je nutné splnit některé legislativní a technické podmínky. „Musíme prověřit dynamiku trakčního vedení a zprovoznění ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém - pozn. red.). Zkoušky rychlosti 200 km/h jsou plánované na příští rok,“ upřesnil.

V úseku plánují dva tunely

Ve chvíli, kdy bude tato rychlost povolená, musí ministerstvo objednat na trať příslušné lokomotivy a vagony, které dokážou dvoustovkou jet. „Nyní je na trasu mezi Budějovicemi a Prahou logicky nenasazujeme, protože se tam nesmí jet rychleji než 160 km/h. Máme ale několik stovek vagonů a desítky lokomotiv, které vyšší rychlost zvládnou, takže bychom na takovou variantu byli připraveni,“ navázal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Na zrychlení však bude nutné ještě pár let počkat a stejné je to i s modernizací úseku Nemanice–Ševětín. Jeho příprava se několikrát zdržela z nejrůznějších důvodů. Bude to extrémně nákladná stavba, úsek je dlouhý přibližně sedmnáct kilometrů a jeho součástí jsou dva tunely: Chotýčanský bude mít délku 4,8 a Hosínský 3,1 kilometru.

Jen pro představu, jak se příprava táhne. Pro tuto akci je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí už od roku 2011. Pak následovalo samotné řízení, do něhož padala odvolání, a dokonce i soudní spory. Výsledkem bylo, že stavba získala první územní rozhodnutí až v roce 2019.

Pomohou soukromé peníze

MF DNES se proto Správy železnic ptala, jaká je aktuální situace. Změna před časem nastala i v souvislosti s financováním. Stát chce využít formu PPP projektu, tedy za pomoci soukromých peněz. Tak se to nyní děje u dostavby dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí.

„Předpokládáme, že v druhé polovině letošního roku vybereme poradce a zahájíme práce na zadávací dokumentaci. Samotný výběr koncesionáře bude v letech 2024 a 2025,“ upřesnil Dušan Gavenda. Cílem je dosáhnout uzavření smluvních dohod do dubna 2026. V témže roce by pak začaly i samotné práce. „Materiál s financováním projektu Modernizace trati Nemanice I – Ševětín touto formou bude ministr dopravy předkládat ke schválení na vládu,“ doplnil mluvčí SŽ.

S ohledem na stav přípravy a složitost celé akce SŽ v tuto chvíli zpracovává náklady na modernizaci úseku. Naposledy zazněla částka přesahující 20 miliard korun. „Ještě letos je také v plánu podání žádosti o stavební povolení. Ke konci roku by tedy měla být připravená dokumentace pro provedení stavby jako dostatečný podklad pro partnery PPP,“ doplnil Gavenda.

Modernizace bude rozdělená na dvě části. První řeší přibližně úsek České Budějovice, severní zastávka – Nemanický triangl (úsek, kde se sbíhají tratě od Plzně a Prahy, 1,2 km), druhá pokračování k Ševětínu.